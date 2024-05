In Weinheim Schluck für Schluck Bergstraße genießen

Im siebten Himmel glaubten sich die Winzer der badischen und hessischen Bergstraße beim Weinheimer Weindorf im Schlosshof angesichts der Sonne, die gleich nach der Eröffnung hinter den Wolken hervorblitzte. Noch am Morgen hatte es Bindfäden geregnet, doch am frühen Abend konnten die Veranstalter mit den Gästen bei bestem Wetter um die Wette strahlen.

Schon bei der Weinmeile im Herbst treffen alljährlich hessische und badische Winzer aufeinander, jetzt heißt es auch zusätzlich im Mai „Bergstraße genießen“. Das Motto passt zum Angebot, das die Tourist-Info der Stadt gemeinsam mit dem Tourismusservice Bergstraße zusammengestellt hat. „Weinheim ist das Herz und das Zentrum der Bergstraße“, verkündete Weinheims Pressesprecher Roland Kern, der mit Cornelia Eicher, der Leiterin des Stadttourismus, sowie der Agentur ivm für die Organisation zuständig ist. Letztere sorgt auch beim „Weinheimer Weinsalon“ in der Stadthalle vom 4. bis 6. Oktober für beste Tropfen im Glas.

Die gibt es auch an diesem Wochenende – exklusiv mit Weinen von der Bergstraße. Ländergrenzen spielen dabei keine Rolle. Man prostet sich zu von Hessen nach Baden-Württemberg – im Schatten des Weinheimer Schlosses und alter Bäume, auf dem Kopfsteinpflaster des Schlosshofs. Getreu dem Credo, das Lützelsachsens Winzerkönigin bei der Eröffnung ausgab: „Schluck für Schluck das Leben genießen.“

Was die Weinheimer Weinmeile zu bieten hat

Weingenuss vom 24. bis 26. Mai in Weinheim

Wer ist dabei?

Dazu kommt der junge Weinheimer Weinexperte Bastian Bürner, der besondere Tropfen junger Weingüter an einem Stand vereint, zum Beispiel vom Bensheimer Sektgut Griesel. Zum Wein werden frische Brotspezialitäten angeboten sowie süße Naschereien und deftig-mediterrane Spezialitäten.

Natürlich ist auch für stimmungsvolle Musik gesorgt. Nachdem am Freitag zum Auftakt Andy Botz und Monia Krüchten Sommerfeeling aufkommen ließen, steht am heutigen Samstag das Duo Tunesday (mit Kai Ibkendanz und Simon Gropp) auf dem Genuss-Programm, am Sonntag ab 11 Uhr singt dann Lenya zum Jazzfrühschoppen.