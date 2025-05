In Weinheim und Region: "Enorme Startschwierigkeiten" bei neuen E-Passbildern 

Weinheim/Region. Wer einen Personalausweis beantragen will, muss sein Passbild künftig digital einreichen. Um das Foto knipsen zu lassen, stehen Bürgern seit Mai theoretisch zwei Wege offen. Zum einen das bürokratische „Selfie“ an Automaten im Bürgerbüro. Zum anderen haben auch die Berufsfotografen auf das neue Verfahren umgestellt. Während die Reaktionen in den Studios zwei Wochen nach Start gemischt sind, berichten die Rathäuser wenig Gutes. „Das ganze Projekt – für uns sehr ärgerlich – hat ganz enorme Startschwierigkeiten“, erklärt etwa Weinheims Rathaussprecher Roland Kern.