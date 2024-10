In Weinheim zu Besuch bei einem passionierten Auktionator

„Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“, kratzt es fast schon ohrenbetäubend aus dem Grammophon. Das Lied aus dem Film „Die große Liebe“ (1942) mit der schwedischen Filmdiva Zarah Leander (1907–1981) hat es Dietrich Hoffmann aus Weinheim besonders angetan. Per Kurbel zieht er das rustikale Federwerk weiter auf, die Musik ertönt durch den Trichter und versetzt einen in die gute alte Zeit. Einen großen Schrank voll Schellackplatten nennt der Weinheimer sein Eigen – die Sammlung ist wirklich beachtlich. Auch eine Originalaufnahme des italienischen Opernsängers Enrico Caruso um 1910 hat den Weg in Hoffmanns Haus gefunden, das sich in der Nähe der Baustelle befindet, auf deren Areal einst das Kreispflegeheim stand. „Caruso gilt als der berühmteste Tenor zu Beginn des 20. Jahrhunderts und als einer der bedeutendsten Sänger der Opernwelt“, weiß Hoffmann. Überhaupt kann der 63-Jährige so einiges erzählen.