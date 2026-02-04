Indoor Golf: Vielfältige Trainingsmöglichkeiten und realistisches Spielerlebnis
Seit dem ersten Februar können Golfer bei Indoor Golf Weinheim mit dem Simulator wetterunabhängig an der eigenen Schlagtechnik arbeiten.
Weinheim. Seit dem ersten Februar können Golfer bei Indoor Golf Weinheim mit dem Simulator Trackman iO wetterunabhängig an der eigenen Schlagtechnik arbeiten. Das Hightech-System, das speziell für den Innenbereich entwickelt wurde, liefert nicht nur präzise Ball- und Schlägerdaten in Echtzeit. Es ermöglicht auch ein realistisches Spielerlebnis auf höchstem Niveau.
Geschwindigkeit, Winkel und Rotation – der Trackman iO misst jeden Schlag bis ins kleinste Detail. Neben der Range, der Übungsanlage zum Trainieren der Schläge, kann Indoor Golf Weinheim auch mehr als 400 Golfplätze der ganzen Welt virtuell nach Weinheim holen. Mit hochentwickelter Technologie bildet der Simulator die Anlagen verblüffend echt nach, inklusive Vegetation, Küstenlinien und Kulisse. Profis und Anfänger haben dadurch die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wie sich das Spiel auf legendärem Grün anfühlt.
Mit der App sind die Leistungen und Fortschritte jederzeit auf dem eigenen Gerät einsehbar. Jeder Schlag auf der Trackman-Range oder dem virutellen Golfplatz wird automatisch erfasst und gespeichert – die beste Voraussetzung für Trainingserfolge. „In den USA und Skandinavien ist das Indoor-Golfen bereits weit verbreitet und auch in Deutschland wird es immer beliebter“, erzählt der Inhaber Zvezdan Djukanovic. „Auch Profis nutzen die Trackman-Technologie, um wetterunabhängig zu trainieren“.
Der Golf Simulator ist in der Grundelbachstraße 112 a bei Trackman Weinheim zu finden.
Reservierungen über die App oder die Webseite www.indoorgolf-weinheim.de Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 21 Uhr