Jonas Melcher: ein Großsachsener Fotograf auf Mission in Nepal

Weihnachtsaktion Ahrtal: Spendenaktion läuft nur schleppend

Verhaltener Start der Hilfsaktion: Die Organisatoren hoffen in der Schlussetappe auf bessere Resonanz und sammeln alles, was in Weihnachtstüten passt. Noch an vier Terminen kann man Betroffenen im Ahrtal eine Freude bereiten.