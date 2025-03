Schriesheim: Junge Jägerin räumt mit Vorurteilen auf 

Schriesheim. Die ersten Sonnenstrahlen tanzen über den Baumkronen, der Tau fällt von den Blättern und die Vögel fangen an zu zwitschern. Während Mutter Erde gerade erwacht, sitzt Hannah Bielig putzmunter in „ihrem“ Hochsitz. Die Natur ist das zweite Zuhause der 16-Jährigen: Wenn sie nicht in der Schule ist, findet man sie im Wald. Hannah ist Jägerin in vierter Generation. „Für mich war es selbstverständlich, den Jugendjagdschein zu machen“, sagt die Schülerin und erklärt: „Seit ich fünf Jahre alt bin, gehe ich mit meinem Vater in den Wald.“