Hirschberg: Keine Katzen mehr im "Messie-Haus"

Hirschberg. Sind nun noch Katzen im Haus oder nicht? Diese Frage wurde dem Veterinäramt des Kreises vorgelegt, dessen Mitarbeiter jetzt zu einer Nachkontrolle nach Hirschberg aufbrachen. 2024 wurde in einem Fenster des Gebäudes eine tote Katze gefunden. Bei nachfolgenden Begehungen mehr sammelten die Helfer 60 teils verwahrloste Tiere in dem „Messie-Haus“ ein, und darauf verhängte die Behörde ein Haltungsverbot gegen die Besitzer. Da Anwohner aber vor einigen Wochen wieder Katzen an den Fenstern des Hauses gesehen hatten, wurde das Amt eingeschaltet. Nun vermeldet Kreis-Pressesprecherin Silke Hartmann: „Im Haus waren keine Katzen anzutreffen. Ebenso gab es keine Hinweise darauf, dass dort noch Katzen untergebracht sind.“