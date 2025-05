Kino fürs Ohr: MGV Großsachsen singt sich zurück ins Rampenlicht

Hirschberg-Großsachsen. Es ist ruhig geworden um den MGV „Sängerbund“ 1873. Die letzte große Veranstaltung war beim Jubiläum im Jahr 2023. Dies will der Vorstand mit Ilse Vogelgesang, Hans Mayer und Karl-Heinz Deppe ändern. Und wie soll dies gelingen – natürlich mit einem Konzert. Mit Elena Kleiser-Wälz, die den Chor seit 2015 dirigiert, besitzt der Verein genau die Richtige für dieses Vorhaben. „Ein bunter Strauß aus bekannten Filmmelodien“ lautet das Motto am Samstag, 31. Mai, ab 18 Uhr in der Alten Turnhalle. Extra für diesen Auftritt wurde ein Projekt ausgeschrieben, um sich Unterstützung von außen für den gemischten Chor zu holen. 23 Frauen und neun Männer singen im Chor, wobei drei Neue im Rahmen des Projekts zu den Großsachsenern gestoßen sind.