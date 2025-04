Kokain und Alkohol im Blut: Autofahrer baut Unfall in Ladenburg 

Ladenburg. Ein 47-jähriger Citroen-Fahrer hat am Montagabend unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Unfall in Ladenburg verursacht. Der Fahrer befuhr gegen 19 Uhr die Ilvesheimer Straße, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Skoda und einem Peugeot. Wie die Polizei mitteilte, wird der entstandene Sachschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 47-Jährige unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein positives Ergebnis auf Kokain erhärtete den Verdacht. Ebenso ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Der 47-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier Ladenburg begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Er hat nun neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen auch mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol - und Drogeneinfluss zu rechnen. (bw)