Kürbishöfe an der Bergstraße und im Odenwald

Sie heißen Butternut, Festival, Hokkaido oder Sweet Dumpling. Sie sind mal dick, mal dünn, rot, gelb, grün, oder irgendwas dazwischen. Die Rede ist natürlich von Kürbissen. Insgesamt gibt es über 850 Sorten, am bekanntesten bei uns ist der Hokkaido-Kürbis – nicht zuletzt, weil er sich so wunderbar aushöhlen, verzieren und von innen erleuchten lässt. Der schmeckt nicht nur lecker, sondern soll so auch böse Geister in der dunklen Jahreszeit fernhalten. Saison haben Kürbisse bei uns von September bis Dezember, es wird als höchste Zeit, den Kürbishöfen der Region einen Besuch abzustatten. Natürlich gibt es die leckeren „Allrounder“ auch im Supermarkt um die Ecke, aber noch warum den Einkauf nicht mit einem Ausflug oder einem Kürbis-Event verbinden? Und da es 2024 außergewöhnlich viel geregnet hat, ist die Kürbisernte in diesem Jahr besonders reichhaltig ausgefallen und die Kürbisse sind besonders schön geworden. Auf geht es zu einem der schönen Kürbishöfe der Region!