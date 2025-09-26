Information Kundenzentrum Weinheim schließt wegen Systemumstellung Kundenservice am 30. September und 1. Oktober nur eingeschränkt möglich. 26.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: WNOZ Collage / Philipp Reimer / Adobe Stock Wegen einer technischen Systemumstellung bleiben das Kundenzentrum und die Kasse der Stadtwerke Weinheim geschlossen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Energie Stadtwerke Weinheim: Kundenzentrum schließt am Kerwe-Montag früher Am Montag, 11. August, schließt das Kundenzentrum der Stadtwerke Weinheim um 13 Uhr seine Türen 06.08.2025 Industrie Michelin baut über 1500 Stellen ab und schließt Standorte Schlechte Nachrichten für Michelin-Mitarbeiter: Der Konzern plant den Abbau von über 1500 Arbeitsplätzen, fast alles Stellen in Deutschland. 28.11.2023 Weinheim Viel Lob und viel Arbeit für die Stadtwerke Weinheim Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss der Stadtwerke genehmigt sowie Aufsichtsrat und Vorstand entlastet. Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski geht in der Sitzung auch auf die aktuellen Herausforderungen ein. 20.10.2023 Technologieoffenheit Stadtwerke begrüßen Wasserstoff-Option im Heizungsgesetz Die Planungsfreiheit der Kommunen sei gewährleistet und die Rolle der klimaneutralen Gasen in der Wärme anerkannt: Die Stadtwerke loben das geplante Gebäudeenergiegesetz. 02.07.2023 Banken Geduldsprobe für Postbank-Kunden: Welle der IT-Umstellung Wer bei der Postbank ein Konto hat, braucht am nächsten Wochenende Geduld und starke Nerven: Manches wird nicht funktionieren, weil Kundendaten auf eine gemeinsame IT-Plattform mit der Deutschen Bank übertragen werden. Immerhin: Es ist der Abschluss des Großprojekts. 26.06.2023