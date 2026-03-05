Kunstplatz-Initiator verstorben: Trauer um Michel Spicka 

„Als erster und zweiter Vorsitzender hat er mit großem Engagement und unermüdlichem persönlichem Einsatz maßgeblich zum Gelingen der Skulpturensymposien beigetragen“, schreibt der Förderverein, der in diesen Jahren 23 Skulpturen und Murals an die Stadt übergab. Besonders wichtig war Spicka dabei die Würdigung und gute Präsentation der Arbeiten der von ihm hochgeschätzten Künstler. Ebenso war ihm die Nachwuchsförderung und die Kunstvermittlung an junge Menschen eine Herzensangelegenheit, die sich in vielen Schulprojekten sowie einem deutsch-französischen Jugendsymposium widerspiegelte. Mit großer Ausdauer verfolgte er seine Vision und trug nachhaltig dazu bei, dass Skulpturen und Kunst ein prägender Teil des Stadtbildes von Hemsbach geworden sind. Bis zu seinem Ende verfolgte der Verstorbene mit Interesse die Aktivitäten des Vereins. Zuletzt wirkte er trotz fortgeschrittener Erkrankung noch an der Gestaltung der Lidl-Unterführung mit.