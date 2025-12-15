Ladenburg: Polizei stellt vier Fahrräder sicher – Eigentümer gesucht
Nach einem Polizeieinsatz in der Ilvesheimer Straße werden vier Fahrräder, darunter ein E-Bike, sichergestellt. Hinweise auf die Eigentümer nimmt das Polizeirevier Ladenburg entgegen.
Ladenburg. Die Polizei hat am Freitag, 05. Dezember, im Bereich der Ilvesheimer Straße in Ladenburg vier Fahrräder sichergestellt. Die Räder stammen von den Marken Cube, Peugeot, Prophete und Dynamics.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fahrräder:
- Cube AIM HPA, schwarz, 24-Gang, 29 Zoll
- Dynamics Gravity, schwarz, 27-Gang, 28 Zoll
- Peugeot Country, rot, 27-Gang, 28 Zoll
- Prophete „Geniesser Pro“, goldfarben, 7-Gang, 28 Zoll (E-Bike)
Trotz der bisherigen Ermittlungen konnte bislang keiner der Eigentümer der vier Fahrräder festgestellt werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Personen, die ihr Fahrrad wiedererkennen oder Angaben zur Herkunft der Räder machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.