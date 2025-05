Laudenbach: Diakon Pierre Gerodez im Gottesdienst offiziell entpflichtet

Laudenbach. Die katholische Kirche St. Bartholomäus in Laudenbach war am Sonntagmorgen vollbesetzt – ein sichtbares Zeichen für die Wertschätzung und Verbundenheit, die viele Menschen gegenüber Pierre Gerodez empfinden. Nach über 21 Jahren als Ständiger Diakon in den Bachgemeinden wurde er an diesem fünften Sonntag der Osterzeit mit einem feierlichen Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet – zumindest offiziell, denn sein diakonales Wirken wird, wenn auch in reduzierter Form, weitergehen.