Lea (23) kämpft tapfer gegen die Magersucht

Viele Jugendliche und ihre Angehörigen sind in Not. Die Zahl der Menschen, die an Essstörungen leiden, ist seit der Pandemie enorm gestiegen, nicht aber die Zahl der Behandlungsplätze und Behandlungsmöglichkeiten, warnt der Verein Hungrige Herzen aus Weinheim. Aus eigener Betroffenheit wurde er vor vier Jahren gegründet und setzt sich seither dafür ein, das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Außerdem steht für die Ehrenamtler die Hilfe von Betroffenen im Fokus. Für einen besonders akuten Fall, den der magersüchtigen Lea, erbittet Hungrige Herzen nun dringend Spenden.