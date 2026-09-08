LebensArt am Weinheimer Waidsee vom 18. bis 20. September 

Weinheim. Eine Genussmeile am Seeufer, unzählige Kunsthandwerker und Künstlerinnen, variantenreiche Feinkost und ein Begleitprogramm, das sich sehen lassen kann. All das vereint gibt es in der Region nur am Weinheimer Waidsee, wenn es heißt „willkommen zur LebensArt“.

Sabine Prothmann und Eva Johann vom Lübecker Veranstalter Das AgenturHaus GmbH konzipieren und planen die LebensArt in Weinheim. Aktuell haben bereits über 100 Händler ihr Kommen zugesagt, wie die beiden erläutern. Rund 25 % der Aussteller sind zum ersten Mal in Weinheim, neue Entdeckungen sind also garantiert. Bewährt hat sich die Genussmeile am See, schlemmen und die Aussicht genießen ist bei einer Vielzahl von Leckereien wieder möglich. Hinzu kommen Delikatessen-Händler und Feinkost-Manufakturen sowie Kunst und Kunsthandwerk in allen Facetten. Die Planung erfordert viel Liebe zum Detail, wie Sabine Prothmann erläutert: „Für die Besucher ist die Abwechslung entlang der Laufwege wichtig. Das gesamte Sortiment soll sich ergänzen und für jeden etwas Passendes bieten. Auch das Programm kann sich sehen lassen: Livemusik und Stelzenkunst an allen Tagen sorgen für Kurzweil.“ Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher direkt zu Beginn des Rundweges über die LebensArt in Weinheim: Arjecoli Plants aus dem niederländischen Lienden wartet mit einem Blumenmeer auf.

Kunst, Handwerk und vieles mehr

Kunst und Kunsthandwerk gehören bei der LebensArt ganz selbstverständlich dazu. Stelen verleihen heimischen Blumenbeeten auch außerhalb der Vegetationsperiode ein Gesicht. Grafisch abstrakt oder figürlich in der Darstellung, mystisch mit Engeln oder sogar tierisch mit Vogel, Fuchs und Hirsch: Natürliche Materialien und kunstvoll fließende organische Formen bilden einen Blickfang in jedem Beet. Bali-Steinfiguren, wie glücksbringende Koi oder Buddha-Skulpturen in monochromer Ausführung runden das Angebot stilvoll ab.

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Aber auch wer keinen Garten hat, ist bei der LebensArt am Waidsee goldrichtig. Schmuck, Tücher und Taschen, Accessoires und Mode in allen Variationen sorgen für einen wahren Shopping-Rausch bei Modebewussten. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an die weibliche Kundschaft. Männermode und Schmuck im modernen Style sind in Weinheim ebenso vertreten. Sportliche Chinos, Shirts und Hemden bringt Verdandy aus Wien an den Waidsee. Dezent gemusterte Pashmina-Schals und Hüte im Panama-Look ergänzen das modische Styling.

Foto: Robert Nagy

Und wer den Genuss lieber am Gaumen spüren möchte, ist ebenso richtig: Zahlreiche Anbieter sind mit Dips, Pesto, Essigvarianten, Fruchtaufstrichen, Cookies, Bergkäse und Salami-Spezialitäten vor Ort. Dabei ist das Verkosten nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht. Die Tastings bei den einzelnen Anbietern erstrecken sich über das gesamte Gelände. Der Rundlauf über die Wiese des Strandbades und am Waidsee entlang verführt die Gourmets zu Kostproben aller Art. Feine Brände und Weine aus allerlei Destinationen ergänzen das lukullische Angebot.

Für jeden etwas dabei

Derart inspiriert darf auch ein neues Grillgerät im heimischen Garten nicht fehlen. Das Angebot zur LebensArt in Weinheim geht von klein bis groß. Als „Handtasche zum Grillen“ bezeichnet Steve Porstmann von Porsti Grill aus Forst seine Entwicklung: einen portablen Grill. Auch für drinnen hat er eine Lösung parat, das Flameboard. Der praktische Tischgrill wird mit hochprozentigem Rum befeuert und steht für gesellige Stunden mit Freunden. In gänzlich anderen Regionen ist das Unternehmen Asado Grillkultur GmbH aus Flein unterwegs. Lateinamerikanische Grillkultur ist das Steckenpferd von Firmengründer Raid Gharib. Für ein typisches Asado braucht es einen speziellen Grill. Mit unverwechselbaren Designs und „made in Germany“ punkten die Grillgeräte, die vom V-Rost bis zur Plancha alle Möglichkeiten bieten.

Verweilen und schlemmen heißt es entlang der Genussmeile am Seeufer in den verschiedenen Gastro-Inseln. Knuspriger Flammkuchen, Feines vom Grill und herbstliche Kürbissuppe verlocken zum Rasten. An allen Tagen verzaubert Oliver Kessler von der Walking Act-Company Robotman aus Bad Wünneberg die kleinen und großen Besucher mit eindrucksvollen Stelzenfiguren. Beste musikalische Unterhaltung bieten Pina Colada. Die stimmgewaltige Sängerin Nicole Friedrich und der Tastenvirtuose Andreas Puster interpretieren bekannte und unbekannte Songs aus mehreren Dekaden Rock-, Pop- und Soulgeschichte.