Live-Ticker: Weinheimer OB-Kandidaten präsentieren sich beim WNOZ-Wahlforum
Die OB-Kandidaten stellen sich am Donnerstagabend den Fragen der Weinheimer Bürger. Verfolgen Sie das Wahlforum direkt aus der Kulturbühne Alte Druckerei im Live-Ticker.
17.30 Uhr--------
Der Countdown läuft! Herzlich willkommen zum WNOZ-Wahlforum. Um 19 Uhr stellen sich in der Kulturbühne Alte Druckerei sieben der acht Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim am Sonntag, 3. Mai, den Fragen der Weinheimer. Durch den Abend führen Redaktionsleiter Carsten Propp und Chefin vom Dienst Iris Kleefoot.
Und das sind die Kandidaten: Michael Möslang (Linkenheim-Hochstetten, Bürgermeister, geb. 1983), Wolfram Bernhardt (Adelsheim, Bürgermeister, geb. 1983), Dr. Carsten Labudda (Weinheim, Pädagogische Fachkraft, geb. 1975), Alexandra Kriegel (Weinheim, Leiterin eines Städtischen Eigenbetriebes, geb. 1970), Heiko Stilgenbauer (Gebietsmanager, Weinheim geb. 1988), Awais Buttar (Schriesheim, Gartenbauer, geb. 1983), Marcel Fieger (Weinheim, Qualitätsmanager, geb. 1997). Matthias Hördt (Weinheim, Fachinformatiker, geb. 1966) musste aus privaten Gründen absagen.