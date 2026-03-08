Landtagswahl 2026

Live-Ticker zur Landtagswahl in Baden-Württemberg: So stimmt der Wahlkreis 39 Weinheim

Baden-Württemberg wählt am Sonntag, 8. März, einen neuen Landtag. Verfolgen Sie im Ticker, welchen Politikern und Parteien die Menschen aus Weinheim und der Region im Wahlkreis 39 ihre Stimme geben.

Die Kandidaten bei der Landtagswahl für den Wahlkreis 39: (von links) Christian Schwarz (FDP), Christian Schäfer (AfD), Bastian Schneider (CDU), Sebastian Cuny (SPD), Fadime Tuncer (Grüne). Nicht im Bild: Justus Heine (Die Linke), Jessica Vierling (Die Partei), Kevin Grimmeisen (Volt) und Dr. Monika Jiang (Einzelbewerberin). Foto: FDP/privat/CDU/Hanna Bichay/Oeldorf - WNOZ-Collage
Die Kandidaten bei der Landtagswahl für den Wahlkreis 39: (von links) Christian Schwarz (FDP), Christian Schäfer (AfD), Bastian Schneider (CDU), Sebastian Cuny (SPD), Fadime Tuncer (Grüne). Nicht im Bild: Justus Heine (Die Linke), Jessica Vierling (Die Partei), Kevin Grimmeisen (Volt) und Dr. Monika Jiang (Einzelbewerberin).

Region. Wen wählen die Menschen aus Weinheim, Hemsbach, Hirschberg, Laudenbach, Heddesheim, Ladenburg, Schriesheim und anderen Kommunen des Wahlkreises 39 bei der Landtagswahl 2026? Verfolgen Sie die Ergebnisse am Wahlabend aktuell in unserem Ticker.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wer steht zur Wahl? Wahlkreis 39 Weinheim: Alle Kandidaten und die neuen Regeln bei der Landtagswahl im WNOZ-Überblick

Aktuelle Wahlergebnisse: Aktualisieren Sie diesen Artikel hier.

Nach ersten Prognosen der „Forschungsgruppe Wahlen“ um 18 Uhr soollen die Grünen auf 31,5 Prozent, die CDU auf 30,5 Prozent, AfD auf 18 Prozent und die SPD auf gerade einmal 5,5 Prozent kommen. Die FDP würde laut dieser Prognose mit 4,5 Prozent nicht in den Landtag einziehen. (Quelle ZDF)

Laut Infratest Dimap wäre die Sitzverteilung wie folgt: Die Grünen hätten 59 Sitze inne, die CDU 53. An die SPD würden 10 Sitze gehen, an die AfD 32.

Weinheim

Das Ergebnis steht noch aus.

Hemsbach

Das Ergebnis steht noch aus.

Hirschberg

Das Ergebnis steht noch aus.

Laudenbach

Das Ergebnis steht noch aus.

-------------

Aktuelle Wahlergebnisse: Aktualisieren Sie diesen Artikel hier.

Dossenheim

Das Ergebnis steht noch aus.

Edingen-Neckarhausen

Das Ergebnis steht noch aus.

Heddesheim

Das Ergebnis steht noch aus.

Ilvesheim

Das Ergebnis steht noch aus.

Ladenburg

Das Ergebnis steht noch aus.

Schriesheim

Das Ergebnis steht noch aus.

Aktuelle Wahlergebnisse: Aktualisieren Sie diesen Artikel hier.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahlkreis 39 Weinheim: Alle Kandidaten und die neuen Regeln im WNOZ-Überblick
Zweikampf im Wahlkreis 39

Wahlkreis 39 Weinheim: Alle Kandidaten und die neuen Regeln im WNOZ-Überblick

Es könnte ein brisanter Urnengang werden: Neue Regeln und viele Kandidaten. Bevor am Sonntag um 18 Uhr unser Live-Ticker startet, gibt es hier alles, was man zur Landtagswahl wissen muss, auf einen Blick.

07.03.2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen
Landtagswahl 2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

02.03.2026

Wahlkreis Weinheim: Wer am 8. März für den Landtag kandidiert
Landtagswahl 2026

Wahlkreis Weinheim: Wer am 8. März für den Landtag kandidiert

Neue Namen, bekannte Gesichter, neue Regeln: Zwischen Neckar und Bergstraße nimmt das Bewerberfeld Kurs auf den Landtag. Wer antritt und was sich für Wähler geändert hat.

16.01.2026

Innenminister Strobl will bei Landtagswahl 2026 antreten
Wahlen

Innenminister Strobl will bei Landtagswahl 2026 antreten

Seit 2016 ist Thomas Strobl Innenminister im Südwesten, Mitglied des Landtags ist er aber nicht. Das will der 65-Jährige bei der Wahl 2026 ändern.

19.03.2025

Live-Ticker zur Landtagswahl in Hessen und der Bürgermeisterwahl Gorxheimertal
Wahl 2023

Live-Ticker zur Landtagswahl in Hessen und der Bürgermeisterwahl Gorxheimertal

Hessen wählt! Am 8. Oktober stimmen die Bürger über den neuen Landtag ab. Und in Gorxheimertal wollen Michael Anthofer und Frank Kohl Bürgermeister werden. Aktuelle News gibt es im WNOZ-Liveticker.

08.10.2023