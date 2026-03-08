Live-Ticker zur Landtagswahl in Baden-Württemberg: So stimmt der Wahlkreis 39 Weinheim
Baden-Württemberg wählt am Sonntag, 8. März, einen neuen Landtag. Verfolgen Sie im Ticker, welchen Politikern und Parteien die Menschen aus Weinheim und der Region im Wahlkreis 39 ihre Stimme geben.
Region. Wen wählen die Menschen aus Weinheim, Hemsbach, Hirschberg, Laudenbach, Heddesheim, Ladenburg, Schriesheim und anderen Kommunen des Wahlkreises 39 bei der Landtagswahl 2026? Verfolgen Sie die Ergebnisse am Wahlabend aktuell in unserem Ticker.
Nach ersten Prognosen der „Forschungsgruppe Wahlen“ um 18 Uhr soollen die Grünen auf 31,5 Prozent, die CDU auf 30,5 Prozent, AfD auf 18 Prozent und die SPD auf gerade einmal 5,5 Prozent kommen. Die FDP würde laut dieser Prognose mit 4,5 Prozent nicht in den Landtag einziehen. (Quelle ZDF)
Laut Infratest Dimap wäre die Sitzverteilung wie folgt: Die Grünen hätten 59 Sitze inne, die CDU 53. An die SPD würden 10 Sitze gehen, an die AfD 32.
Weinheim
Hemsbach
Hirschberg
Laudenbach
Dossenheim
Edingen-Neckarhausen
Heddesheim
Ilvesheim
Ladenburg
Schriesheim
