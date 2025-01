Weinheim: Wie Lydia Zobel die Region neu entdecken lässt

Weinheim. Zu Hause ist es bekanntermaßen am schönsten. Das stellte auch Lydia Zobel auf ihrem Lebensweg fest. Die Oberflockenbacherin hat schon viel von der Welt gesehen: Trotzdem schlägt ihr Herz für die Region. Tatsächlich ist ihre Leidenschaft für die unzähligen schönen Orte in Weinheim und dem Rhein-Neckar-Kreis so groß, dass sie nun ein Buch darüber geschrieben hat. Es trägt den pragmatischen Namen „Rhein-Neckar Ausflugsbuch für Kinder“ und beinhaltet 52 Ausflugstipps, an denen die ganze Familie Freude findet.