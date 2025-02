Massive Grippewelle: Menschen in Weinheim und der Region liegen flach 

Weinheim/Hemsbach. Die Region kämpft mit Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen – Grippeviren breiten sich derzeit rasant aus. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration spricht in dieser Woche sogar von einer „massiven Grippewelle“. In der Pressemitteilung des Landesgesundheitsamtes heißt es: „In Baden-Württemberg erkranken aktuell viele Menschen an der saisonalen Grippe (Influenza). Allein in der vergangenen Woche, wurden dem Amt insgesamt 4.195 Influenza-Fälle gemeldet.“ Weiter heißt es: „Das entspricht dem Grippegeschehen des Vorjahres, jedoch sind in dieser Saison häufiger Kinder und Jugendliche von der Influenza betroffen. In Baden-Württemberg war in der vergangenen Woche fast ein Drittel der Erkrankten unter 18 Jahren alt.“