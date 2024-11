Mercedes-Fahrer verursacht Unfall auf der B38 bei Weinheim

Am Montagmorgen ist es gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall auf der B38 bei Weinheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer von der B3 kommend auf die B38 in Richtung des Saukopftunnels auf. Als der Mercedes-Fahrer vom Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn wechselte, übersah er einen Ford. Durch die Kollision prallte der Ford in die Schutzleitplanke. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro. Der 62-jährige Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen übernommen.