Polizeimeldungen aus Heppenheim und Laudenbach

Ein 28-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntag gegen 21 Uhr bei einem Unfall auf der B3 bei Laudenbach schwer. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann von Heppenheim kommend in Richtung Laudenbach unterwegs. Offenbar war er zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab.

Anschließend kollidierte er mit einem Verkehrsschild und stürzte, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Hierbei wurde der 28-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.