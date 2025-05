Nach Stromausfall: Vollsperrung in Hemsbach notwendig

Hemsbach. Nachdem ein Stromausfall Teile Hemsbachs am vergangenen Samstag lahmgelegt hat, stehen nun Reparaturarbeiten an, um die Stromversorgung zu sichern. Wie die Stadtwerke Weinheim in einer Pressemitteilung berichten, muss dafür die Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 2 und 4 ab Dienstag, 6. Mai, voll gesperrt werden, da an unterirdischen Leitungen gearbeitet wird. Anwohner und Anlieger können jedoch von beiden Seiten an die Baustelle heranfahren. Für Fußgänger bleibt der Gehweg auf einer Seite der Baustelle weiterhin begehbar. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende der Woche abgeschlossen sein. (heh)