Neu in Weinheim: Weltentdecker Lounge eröffnet

Weinheim. ServicePLUS Reisen startet mit der neuen Weltentdecker Lounge Weinheim in die Zukunft der Reiseberatung – persönlich vor Ort, digital rund um die Uhr und zur Eröffnung mit einem besonderen Vorteil für Online-Bucher.

Sommer, Sonne, Urlaub – und vielleicht sogar noch ein attraktiver Preisvorteil: Zur Eröffnung der neuen Weltentdecker Lounge Weinheim – Reisebüro Albrecht by ServicePLUS Reisen gibt es für alle, die ihre Reise online über serviceplusreisen.de buchen, eine besondere Aktion. Wer seine Reise bis zum 31.07.2026 auf der ServicePLUS Reisen Online-Reiseplattform bucht, kann sich bis zu 150 Euro Welcome Cashback sichern.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Unsere Reiseexperten lassen Deine Reiseträume wahr werden

Damit lohnt sich die Urlaubsplanung gleich doppelt. Denn aktuell bieten viele Reiseveranstalter attraktive Last-Minute-Angebote für die Sommerferien 2026. Wer jetzt seinen Urlaub plant, kann also nicht nur von kurzfristigen Reiseangeboten profitieren, sondern zusätzlich den Welcome Cashback von ServicePLUS Reisen nutzen.

Reisebüro in Weinheim: Persönlich und online buchen

Mit der neuen Weltentdecker Lounge im Atrium in der Bahnhofstraße 3–9 führt ServicePLUS Reisen das bekannte Weinheimer Reisebüro Albrecht weiter und entwickelt es zugleich zu einem modernen hybriden Reisebüromodell. Das bedeutet: persönliche Beratung vor Ort, digitale Buchungsmöglichkeiten rund um die Uhr und auf Wunsch der bewährte ServicePLUS Reisen Rundum-sorglos-Service.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Die Weltentdecker Lounge ist modern eingerichtet und lädt zum verweilen ein.

„Wir möchten zeigen, dass Online-Buchung und persönlicher Service sehr gut zusammenpassen“, sagt Inhaber Volker Schmidt.

Auf serviceplusreisen.de können Interessierte jederzeit Reiseangebote entdecken, vergleichen und direkt buchen – bequem von zu Hause, unterwegs oder abends auf dem Sofa. Gleichzeitig steht hinter der Plattform ein echtes Reisebüro-Team aus der Region. Und genau das macht für viele Kundinnen und Kunden den Unterschied. Bei Fragen, besonderen Wünschen oder zusätzlichem Beratungsbedarf kann der ServicePLUS Reisen Rundum-sorglos-Service ergänzt werden.

Besonders spannend ist das aktuell für alle, die noch eine Reise für die Sommerferien 2026 suchen. Viele Veranstalter haben attraktive Last-Minute-Angebote im Programm – für Familien, Paare, Strandurlauber, Fernreisende oder Kurzentschlossene. Wer jetzt über serviceplusreisen.de bucht, kann doppelt profitieren: durch mögliche Last-Minute-Preisvorteile der Reiseveranstalter und durch den Welcome Cashback im Rahmen der Eröffnungsaktion.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Über 100 verschiedene Pauschalreisen

Für Kreuzfahrtinteressierte steht zusätzlich die spezialisierte Plattform schiff-dich-weg.de zur Verfügung. Auch hier verbindet ServicePLUS Reisen digitale Auswahl mit persönlicher Erfahrung.

Die neue Weltentdecker Lounge Weinheim steht damit für eine neue Art des Reisebüros: lokal verwurzelt, online stark und persönlich erreichbar. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wie sie buchen möchten – direkt online, im persönlichen Beratungsgespräch oder in einer Kombination aus beidem.

Welcome Cashback – So funktioniert’s

Mit dem Welcome Cashback zur Eröffnung setzt ServicePLUS Reisen ein klares Zeichen: Online buchen kann bequem sein, regional buchen kann Vertrauen schaffen – und bei ServicePLUS Reisen kann beides zusammen sogar bares Geld wert sein.

Eröffnungsaktion: Bis zum 31.07.2026 Reise online auf serviceplusreisen.de buchen und bis zu 150 Euro Welcome Cashback sichern.

Jetzt Last-Minute-Angebote entdecken – online buchen & Cashback sichern: serviceplusreisen.de

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Alle Informationen auf einen Blick