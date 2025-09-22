Neues Lack- und Karosseriezentrum in Weinheim

Weinheim. Am 1. August 2025 hat die Volkswagen Automobile Rhein-Neckar ihr Serviceangebot entscheidend erweitert. In Weinheim ging ein hochmodernes Lack- & Karosseriezentrum in Betrieb. Der neue Standort ist auf Unfallinstandsetzung, professionelle Lackierarbeiten und effiziente Smart-Repair-Lösungen spezialisiert – alles fachgerecht nach den exakten Herstellervorgaben und unter Einsatz von Originalteilen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Moderne Automobile sind High-Tech-Produkte mit komplexen Sicherheits- und Schutzsystemen. Eine unsachgemäße Reparatur kann nicht nur den Werterhalt beeinträchtigen, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Im neuen Lack- und Karosseriezentrum wird deshalb, wie in der Vergangenheit auch bereits in beiden Betrieben, ausschließlich mit Originalteilen, Originallacken und modernster Technik gearbeitet. Das Ziel: höchste Qualität, maximale Sicherheit und der Erhalt der Herstellergarantie – inklusive Garantie gegen Durchrostung.

Kundenservice bleibt an den gewohnten Standorten

Das neue Karosseriezentrum ist ein reiner Werkstattstandort ohne direkten Kundenverkehr. Fahrzeugannahme, Beratung und Abwicklung laufen wie gewohnt über die Betriebe in Mannheim und Weinheim. Dort werden Kunden umfassend betreut – von der Reparaturkosten-Analyse über die Bereitstellung eines Ersatzwagens bis hin zur Unterstützung bei der Versicherungsabwicklung.

Leistungen und Vorteile im Überblick • Werterhalt & Sicherheit: Reparatur nach Herstellervorgaben, Durchrostungsgarantie bleibt bestehen • Originalqualität: Einsatz von Originalteilen und -lacken für bestmögliche Ergebnisse • Komfort: Abschleppdienst, Ersatzwagen und transparente Kostenanalyse • Markenübergreifend: Reparaturservice für Volkswagen, Audi, Škoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge • Clever Repair®: Schnelle, kostengünstige Lösungen für kleinere Lack- und Karosserieschäden

Qualität und Kapazität für die Region

Mit dem neuen Lack- und Karosseriezentrum in Weinheim baut Volkswagen Automobile Rhein-Neckar seine Servicekapazitäten deutlich aus. Kunden profitieren von kurzen Standzeiten, modernster Reparaturtechnik und der Expertise eines spezialisierten Teams. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Qualität, Sicherheit und Kundennähe in der gesamten Rhein-Neckar-Region.

Foto: Jessica Bräunig Fokus auf Qualität: Reparatur nach Herstellervorgaben, Originalteile und markenübergreifender Service

Über die Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH

Die Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH ist an den Standorten Mannheim und Weinheim vertreten. Im Jahr 2021 feierte das Volkswagen Zentrum in Mannheim sein 20-jähriges Jubiläum. Mit knapp 200 Mitarbeitern und mehreren Auszubildenden sowie duale Studierende sind wir ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Wir vermarkten über 6.000 Fahrzeuge und bedienen 35.000 Werkstattkunden pro Jahr.

Auszubildende und dual Studierende sind für uns ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Ausbildungen können im kaufmännischen oder technischen Bereich absolviert werden und dauern zwischen 3 und 3,5 Jahre. Dabei erfolgt die Praxis im Autohaus, das theoretische Wissen wird in der Berufsschule oder an der dualen Hochschule vermittelt.

Über die Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH)

Die Volkswagen Group Retail Deutschland ist die automobile Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns und umfasst mehr als 180 Markenrepräsentanzen an über 120 Standorten.

Wir bieten die gesamte Bandbreite an Neufahrzeugen, Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und Serviceleistungen für die Konzernmarken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Lamborghini, Porsche, CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit unseren acht Marken verfügen wir auch auf dem Gebiet der Elektromobilität über ein breites Angebotsspektrum.

Wir sind Deutschlands größte Automobilhandelsgruppe und schwerpunktmäßig in den Metropolregionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Frankfurt am Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg sowie in und um München vertreten. Mit unseren über 10.000 Mitarbeitenden verkaufen wir jährlich mehr als 180.000 Neu- und Gebrauchtwagen.

Die Geschäftsführung besteht aus Peter Modelhart (Sprecher der Geschäftsführung), Dr. Niels Bosse (Personal und Organisation), Günter Hermann (Kaufmännischer Bereich), Jörg Kamenz (Wirtschaftsräume Frankfurt, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München und Seen) und Henri Strübing (Wirtschaftsräume Hamburg, Berlin, Hannover, Sachsen).