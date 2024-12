Noah Restaurant & Lounge – Kulinarische Weltreise mit Aussicht

Wohlfühlort mit einmaligem Blick

Vielfalt und Qualität für jeden Geschmack

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der gehobenen Gastronomie leitet Ahmet Kilic die Noah-Küche, in der mindestens so viele Einflüsse verschmelzen wie in der pulsierenden Metropole Istanbul. Dort betrieb er früher ein kleines Restaurant. Zusätzlich konnte das Noah weitere junge und engagierte Köchinnen und Köche gewinnen, die bereits in Spitzenrestaurants weltweit gearbeitet haben, unter anderem im Nusr-Et, auch bekannt als Salt Bae, oder in einem New Yorker Sternerestaurant. Jeder bringt seine Stärken ein, ist aber auch offen für die der anderen. Nur so ist es möglich, dass das Noah so viele unterschiedliche Klassiker und kreative Geschmackserlebnisse auf hohem Niveau anbieten kann. Der Chefkoch selbst ist Spezialist für die orientalische Küche. Et Sote, die pikante Lammpfanne des Meisters, sollte man sich nicht entgehen lassen.