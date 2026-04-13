So unterschiedlich sehen die Weinheimer OB-Kandidaten den Radverkehr

Weinheim. Morgens, halb elf in Weinheim: Dicht neben Autos und Lastwagen warten die vier Weinheimer OB-Kandidaten Alexandra Kriegel, Carsten Labudda, Wolfram Bernhardt und Michael Möslang auf ihren Fahrrädern darauf, dass die Ampel auf Grün umspringt. Schnell wird klar: Das ist kein entspannter Ausflug, sondern ein verkehrspolitischer Praxistest. Der ADFC Weinheim hat die Kandidaten zu einer rund zweistündigen Radtour durch die Stadt eingeladen. An mehreren neuralgischen Punkten zeigen sie, wie sie den Radverkehr in Weinheim künftig sicherer und attraktiver machen wollen. Die Tour wird damit zum Gradmesser dafür, wie unterschiedlich die Kandidaten die Verkehrspolitik der kommenden Jahre ausrichten wollen. Im Mittelpunkt stehen Fahrradstraßen in Wohngebieten, die Zukunft des Suezkanalwegs und die Frage, wie autoarm die Innenstadt werden kann.

Fahrradstraßen im Wohngebiet?

Am ersten Halt auf der Strecke vom Hauptbahnhof über die Kapellenstraße bis zur Moschee stellt ADFC-Vorsitzender Frank Weinreich die Grundsatzfrage: Soll der Radverkehr verstärkt durch Wohngebiete geführt werden – und sind Fahrradstraßen dafür ein geeignetes Mittel?

Prinzipiell können sich alle vier Kandidaten solche Straßen vorstellen. In der Bewertung gehen die Meinungen jedoch auseinander. Während Möslang vor einer „Scheinsicherheit“ warnt – viele Verkehrsteilnehmer kennen die Regeln noch nicht –, plädiert Carsten Labudda für eine „klare Trennung von Auto- und Radverkehr“.

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Foto: Berk Unmak Alexandra Kriegel kam mit einem schwarzen E-Mountainbike zur Tour.

Alexandra Kriegel teilt diese Bedenken nicht und spricht sich deutlich für Fahrradstraßen aus. Ihre Erfahrung aus Mannheim habe gezeigt, dass durch „die rote Markierung allgemein mehr Rücksicht“ für Radfahrer entstehe. Gerade Kapellenstraße und Alte Landstraße eigneten sich dafür, dem Radverkehr Vorrang zu geben. Bernhardt setzt hier vor allem auf Kommunikation: Wichtig sei, die Anwohner mitzunehmen. „Es müssen den Parkern in den Straßen zumindest Alternativen geboten werden“, sagt er.

Suezkanalweg nur für Radfahrer?

Auf halber Strecke führt die Tour über den Multring zum Suezkanalweg – einem der zentralen Streitpunkte. Hier stellt sich die Frage, ob Weinheim Verkehrsraum stärker zugunsten des Radverkehrs umverteilen soll. Der Gemeinderat hatte sich zuletzt gegen eine Sperrung für Autos entschieden – ein Punkt, an dem sich auch die Kandidaten deutlich unterscheiden. Bernhardt spricht von dem Versuch einer „Quadratur des Kreises“: Bleibe im Kern alles beim Alten, werde sich die Situation kaum verbessern.

Foto: Berk Unmak Michael Möslang sticht mit neongrünem Mountainbike aus der Gruppe hervor.

Möslang hingegen will den erreichten „politischen Kompromiss“ nicht gefährden. Bei einem Autoanteil von 80 Prozent sehe er aktuell keinen Anlass, den Status quo zu verändern. Zugleich warnt er vor Verlagerungseffekten: „Immer wenn man an einer Stelle einen Verkehrsteilnehmer sperrt, verlagert sich das Problem an eine andere.“ Für alternative Lösungen zeigt er sich aber offen. Kriegel hält die Situation für Autofahrer ohnehin für unübersichtlich: „Für Autofahrer ist es an dieser Stelle schon schwierig genug, den Überblick zu behalten.“ Zudem sei der Suezkanalweg keine echte Abkürzung. Am Ende werde „der gesunde Menschenverstand“ entscheiden. Labudda, der den Gemeinderatsbeschluss nur widerwillig mitgetragen hat, blickt weiter nach vorn: „Langfristig wird man nicht um eine Sperrung des Autoverkehrs im Suezkanalweg kommen – allein wegen der vielen Unfälle.“ Diese belasteten auch die Bahnbrücke, deren Statik regelmäßig überprüft werden müsse.

Autofreie Innenstadt?

Zurück am Hauptbahnhof geht es um die große Frage: Wie autoarm kann die Innenstadt werden? Und wie lassen sich mehr Menschen zum Radfahren bewegen? Auch hier zeigen sich Unterschiede. Kriegel hält eine komplett autofreie Innenstadt für zu einseitig: „Schrecken Verbote die Leute nur ab.“ Dennoch müsse der Fuß- und Radverkehr gestärkt werden.

Foto: Berk Unmak Wolfram Bernhardt kam als einziger mit einem Stadtrad.

Bernhardt glaubt ebenfalls nicht an völlige Autofreiheit, sieht aber Potenzial für eine „autoarme“ Innenstadt, die die Aufenthaltsqualität deutlich steigere. Statt klassischer Kampagnen setzt er auf niedrigschwellige Aktionen, die die Vorteile des Radfahrens erlebbar machen. Möslang lehnt eine autofreie Innenstadt ab – schon wegen des Lieferverkehrs für Gastronomie und Handel. Beim Radverkehr setzt er früh an: in der Schule. Mit spielerischen Ansätzen könnten Kinder motiviert werden, häufiger das Fahrrad zu nutzen.

Foto: Berk Unmak Carsten Labudda ist gerne sportlich mit seinem Rad in Weinheim unterwegs.

Auch Labudda betont, dass Motivation allein nicht ausreiche: „Marketing allein reicht da nicht aus, die Leute müssen das Rad auch sicher nutzen können.“ Dafür brauche es die passende Infrastruktur.