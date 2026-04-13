Wahlkampf auf zwei Rädern

So unterschiedlich sehen die Weinheimer OB-Kandidaten den Radverkehr

Bei einer ADFC-Radtour durch die Stadt mussten die vier OB-Kandidaten Farbe bekennen. Wie sie sich positionierten zu Fahrradstraßen, dem umstrittenen Suezkanalweg und die Frage, wie viel Auto die Weinheimer Innenstadt künftig noch verträgt.

Die vier OB-Bewerber (von links) Alexandra Kriegel, Carsten Labudda, Wolfram Bernhardt und Michael Möslang haben sich aufs Rad geschwungen, um mit dem ADFC-Mitgliedern kritische Stellen im Weinheimer Radnetz abzufahren und sich zu positionieren. Foto: Berk Unmak
Die vier OB-Bewerber (von links) Alexandra Kriegel, Carsten Labudda, Wolfram Bernhardt und Michael Möslang haben sich aufs Rad geschwungen, um mit dem ADFC-Mitgliedern kritische Stellen im Weinheimer Radnetz abzufahren und sich zu positionieren.

Weinheim. Morgens, halb elf in Weinheim: Dicht neben Autos und Lastwagen warten die vier Weinheimer OB-Kandidaten Alexandra Kriegel, Carsten Labudda, Wolfram Bernhardt und Michael Möslang auf ihren Fahrrädern darauf, dass die Ampel auf Grün umspringt. Schnell wird klar: Das ist kein entspannter Ausflug, sondern ein verkehrspolitischer Praxistest. Der ADFC Weinheim hat die Kandidaten zu einer rund zweistündigen Radtour durch die Stadt eingeladen. An mehreren neuralgischen Punkten zeigen sie, wie sie den Radverkehr in Weinheim künftig sicherer und attraktiver machen wollen. Die Tour wird damit zum Gradmesser dafür, wie unterschiedlich die Kandidaten die Verkehrspolitik der kommenden Jahre ausrichten wollen. Im Mittelpunkt stehen Fahrradstraßen in Wohngebieten, die Zukunft des Suezkanalwegs und die Frage, wie autoarm die Innenstadt werden kann.

Fahrradstraßen im Wohngebiet?

Am ersten Halt auf der Strecke vom Hauptbahnhof über die Kapellenstraße bis zur Moschee stellt ADFC-Vorsitzender Frank Weinreich die Grundsatzfrage: Soll der Radverkehr verstärkt durch Wohngebiete geführt werden – und sind Fahrradstraßen dafür ein geeignetes Mittel?

Prinzipiell können sich alle vier Kandidaten solche Straßen vorstellen. In der Bewertung gehen die Meinungen jedoch auseinander. Während Möslang vor einer „Scheinsicherheit“ warnt – viele Verkehrsteilnehmer kennen die Regeln noch nicht –, plädiert Carsten Labudda für eine „klare Trennung von Auto- und Radverkehr“.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Alexandra Kriegel kam mit einem schwarzen E-Mountainbike zur Tour. Foto: Berk Unmak
Alexandra Kriegel kam mit einem schwarzen E-Mountainbike zur Tour.

Alexandra Kriegel teilt diese Bedenken nicht und spricht sich deutlich für Fahrradstraßen aus. Ihre Erfahrung aus Mannheim habe gezeigt, dass durch „die rote Markierung allgemein mehr Rücksicht“ für Radfahrer entstehe. Gerade Kapellenstraße und Alte Landstraße eigneten sich dafür, dem Radverkehr Vorrang zu geben. Bernhardt setzt hier vor allem auf Kommunikation: Wichtig sei, die Anwohner mitzunehmen. „Es müssen den Parkern in den Straßen zumindest Alternativen geboten werden“, sagt er.

Suezkanalweg nur für Radfahrer?

Auf halber Strecke führt die Tour über den Multring zum Suezkanalweg – einem der zentralen Streitpunkte. Hier stellt sich die Frage, ob Weinheim Verkehrsraum stärker zugunsten des Radverkehrs umverteilen soll. Der Gemeinderat hatte sich zuletzt gegen eine Sperrung für Autos entschieden – ein Punkt, an dem sich auch die Kandidaten deutlich unterscheiden. Bernhardt spricht von dem Versuch einer „Quadratur des Kreises“: Bleibe im Kern alles beim Alten, werde sich die Situation kaum verbessern.

Michael Möslang sticht mit neongrünem Mountainbike aus der Gruppe hervor. Foto: Berk Unmak
Michael Möslang sticht mit neongrünem Mountainbike aus der Gruppe hervor.

Möslang hingegen will den erreichten „politischen Kompromiss“ nicht gefährden. Bei einem Autoanteil von 80 Prozent sehe er aktuell keinen Anlass, den Status quo zu verändern. Zugleich warnt er vor Verlagerungseffekten: „Immer wenn man an einer Stelle einen Verkehrsteilnehmer sperrt, verlagert sich das Problem an eine andere.“ Für alternative Lösungen zeigt er sich aber offen. Kriegel hält die Situation für Autofahrer ohnehin für unübersichtlich: „Für Autofahrer ist es an dieser Stelle schon schwierig genug, den Überblick zu behalten.“ Zudem sei der Suezkanalweg keine echte Abkürzung. Am Ende werde „der gesunde Menschenverstand“ entscheiden. Labudda, der den Gemeinderatsbeschluss nur widerwillig mitgetragen hat, blickt weiter nach vorn: „Langfristig wird man nicht um eine Sperrung des Autoverkehrs im Suezkanalweg kommen – allein wegen der vielen Unfälle.“ Diese belasteten auch die Bahnbrücke, deren Statik regelmäßig überprüft werden müsse.

Autofreie Innenstadt?

Zurück am Hauptbahnhof geht es um die große Frage: Wie autoarm kann die Innenstadt werden? Und wie lassen sich mehr Menschen zum Radfahren bewegen? Auch hier zeigen sich Unterschiede. Kriegel hält eine komplett autofreie Innenstadt für zu einseitig: „Schrecken Verbote die Leute nur ab.“ Dennoch müsse der Fuß- und Radverkehr gestärkt werden.

Wolfram Bernhardt kam als einziger mit einem Stadtrad. Foto: Berk Unmak
Wolfram Bernhardt kam als einziger mit einem Stadtrad.

Bernhardt glaubt ebenfalls nicht an völlige Autofreiheit, sieht aber Potenzial für eine „autoarme“ Innenstadt, die die Aufenthaltsqualität deutlich steigere. Statt klassischer Kampagnen setzt er auf niedrigschwellige Aktionen, die die Vorteile des Radfahrens erlebbar machen. Möslang lehnt eine autofreie Innenstadt ab – schon wegen des Lieferverkehrs für Gastronomie und Handel. Beim Radverkehr setzt er früh an: in der Schule. Mit spielerischen Ansätzen könnten Kinder motiviert werden, häufiger das Fahrrad zu nutzen.

Carsten Labudda ist gerne sportlich mit seinem Rad in Weinheim unterwegs. Foto: Berk Unmak
Carsten Labudda ist gerne sportlich mit seinem Rad in Weinheim unterwegs.

Auch Labudda betont, dass Motivation allein nicht ausreiche: „Marketing allein reicht da nicht aus, die Leute müssen das Rad auch sicher nutzen können.“ Dafür brauche es die passende Infrastruktur.

Deutlich wird: In der Verkehrspolitik liegen die Kandidaten teils weit auseinander – zwischen vorsichtigen Anpassungen und klaren Forderungen nach mehr Raum fürs Rad

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
OB-Wahl Weinheim: Alle Kandidaten auf einen Blick
Am 3. Mai wählt Weinheim

OB-Wahl Weinheim: Alle Kandidaten auf einen Blick

Am 3. Mai wählen die Weinheimer einen neuen Oberbürgermeister. Bis zum 7. April können sich noch Bewerber melden. Aktuell sind es sieben Personen, die sich für das Amt interessieren. Wer sind die Kandidaten, wer unterstützt sie, und was treibt sie an? Wir liefern den kompakten Überblick.

29.03.2026

Wie die OB-Kandidaten die Wirtschaft fördern wollen
Oberbürgermeisterwahl in Weinheim

Wie die OB-Kandidaten die Wirtschaft fördern wollen

Bürokratie, Leerstände und fehlende Unterstützung: Beim Wirtschaftstalk diskutieren die Mitglieder des Gewerbevereins Weinheim mit den Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt, was sich ändern muss.

27.03.2026

Weinheims Bürgermeister-Kandidaten stellen sich beim politischen Speeddating den Vereinen
OB-Wahl

Weinheims Bürgermeister-Kandidaten stellen sich beim politischen Speeddating den Vereinen

Zehn Minuten pro Tisch, viele direkte Fragen und großes Interesse: In Weinheim trafen Ehrenamtliche auf die Bewerber fürs Rathaus. Was hängen blieb.

22.03.2026

Konkurrenten um Weinheimer OB-Posten geben sich ein Versprechen
Wahlkampf

Konkurrenten um Weinheimer OB-Posten geben sich ein Versprechen

Hand drauf: Vor dem historischen Rathaus machen die Kandidaten um den Posten des Oberbürgermeisters gemeinsame Sache. Im Wahlkampf kämpft dann jeder für sich.

23.02.2026

Haushalt

Fahrrad-Club kritisiert geplante Kürzungen beim Radverkehr

Die Bundesregierung muss Milliardenlöcher im Haushalt stopfen. Nun soll gekürzt werden - auch beim Radverkehr. Der Vorsitzende des Deutschen Fahrrad-Clubs findet klare Worte.

11.01.2024