Auswertung

OB-Wahl in Weinheim: Zwischenbilanz der Online-Umfrage

Zahlreiche Nutzer haben sich an unserer Umfrage zur OB-Wahl auf unserer Homepage beteiligt und drei Themen haben sich als Spitzenreiter gezeigt. Auch unsere Umfrage auf WhatsApp haben wir ausgewertet.

Weinheim wähl einen neuen Oberbürgermeister. WNOZ-Nutzer haben abgestimmt, welches die wichtigsten Themen für ein neues Stadtoberhaupt sein sollten. Foto: Philipp Reimer
Weinheim wähl einen neuen Oberbürgermeister. WNOZ-Nutzer haben abgestimmt, welches die wichtigsten Themen für ein neues Stadtoberhaupt sein sollten.

Weinheim. Um welche Themen sollte sich der neue Oberbürgermeister in Weinheim besonders kümmern? Mehr als 380 Personen haben sich, Stand Montag, 30. März (14 Uhr), an einer Online-Umfrage auf WNOZ.de beteiligt, wobei jeder Teilnehmer drei Stimmen für verschiedene Themen abgeben konnte.

Derzeit haben sich drei Spitzenreiter herauskristallisiert: Die meisten der insgesamt etwa 1.070 Stimmen erhielt das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ (183 Stimmen, 17,07 %), darauf folgt das Thema „Belebung der Innenstadt“ (166 Stimmen, 15,49 %) und der „Abbau von Bürokratie“ (147 Stimmen, 13,71 %).

Im Mittelfeld der Umfrage landeten die Themen „Verbesserung der städtischen Finanzen“ (122 Stimmen, 11,38 %), „Verbesserung der Radwege“ (109 Stimmen, 10,17 %), „Angebote für junge Menschen“ (96 Stimmen, 8,96 %) oder die „Lebensqualität in den Ortsteilen“ (83 Stimmen, 7,74 %).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die geringste Zustimmung der Nutzer entfiel bislang auf die Themen „Klimaneutrale Stadt“ (79 Stimmen, 7,37 %), „Schaffung neuer Gewerbeflächen“ (45 Stimmen, 4,20 %) und „Förderung des Ehrenamts“ (42 Stimmen, 3,92 %).

Die Online-Umfrage läuft noch, eine Teilnahme ist weiterhin möglich:

Ergebnisse der WhatsApp-Umfrage:

Eine weitere Umfrage zum gleichen Thema haben wir am Freitag in unserem WhatsApp-Kanal veröffentlicht. Allerdings mit dem Unterschied, dass pro Nutzer nur eine Stimme bei gleicher Themenauswahl abgegeben werden konnte. Etwa 300 Nutzer beteiligten sich und zeigten, dass „Bezahlbarer Wohnraum“ das wichtigste Thema mit 94 abgegebenen Stimmen ist (31,23 %).

Darauf folgte die „Belebung der Innenstadt“ (74 Stimmen, 24,58 %). Die drittmeisten Stimmen erhielt auf diesem Kanal das Thema „Lebensqualität in den Ortsteilen“ (30 Stimmen, 9,97 %). Danach kamen die Themen „Abbau von Bürokratie“ (27 Stimmen, 9,30 %), „Verbesserung der Radwege“ (22 Stimmen, 7,31 %), „Angebote für junge Menschen“ (19 Stimmen, 6,64 %), „Klimaneutrale Stadt“ (zwölf Stimmen, 3,99 %), „Förderung des Ehrenamts“ (zehn Stimmen, 3,32 %), „Verbesserung der städtischen Finanzen“ (sieben Stimmen, 2,33 %) und die „Schaffung neuer Gewerbeflächen“ (vier Stimmen, 1,33 %).

Beide Umfragen sind nicht repräsentativ, liefern aber ein interessantes Stimmungsbild.

Mehr zur OB-Wahl in Weinheim:

Eine Übersicht von den Bewerbern auf das Amt des Oberbürgermeisters in Weinheim (Stand 30.3.2026) finden Sie hier.
Alle bisherigen Inhalte zum Thema Oberbürgermeisterwahl in Weinheim haben wir in einem Dossier gesammelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
OB-Wahl Weinheim: Labudda will mit sozialen Themen punkten 
Kandidat der Partei „Die Linke“

OB-Wahl Weinheim: Labudda will mit sozialen Themen punkten 

2018 landete Linken-Stadtrat Carsten Labudda bei der Oberbürgermeisterwahl sensationell auf Platz zwei. Jetzt tritt er wieder an. Im Gespräch mit WNOZ erklärt er, was ihn antreibt.

06.02.2026

OB-Wahl in Weinheim: „Die Persönlichkeit zählt“
Umfrage

OB-Wahl in Weinheim: „Die Persönlichkeit zählt“

Die Parteien und Wählervereinigungen sind auf der Suche nach Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim. Die WNOZ-Redaktion hat Bürger gefragt, welche Eigenschaften der neue OB haben sollte.

10.10.2025

Umfrage zum Wahl-O-Mat: 30 Prozent haben schon mal umgedacht
Bundestagswahl

Umfrage zum Wahl-O-Mat: 30 Prozent haben schon mal umgedacht

Der Wahl-O-Mat soll vor Wahlen eine Orientierungshilfe in der Parteienlandschaft bieten. Einer Umfrage zufolge hat das Online-Tool rund ein Drittel der Menschen schon einmal zum Umdenken angeregt.

10.02.2025

Sachsen

AfD-Kandidat gewinnt erstmals Oberbürgermeisterwahl

Ein Parteibuch hat Tim Lochner nicht. Im zweiten Wahlgang setzte sich der AfD-Kandidat im sächsischen Pirna bei der Oberbürgermeisterwahl durch. Die Partei sieht darin eine Steilvorlage für die Wahlen 2024.

17.12.2023

Währung

EZB startet Umfrage zu Themen für neue Euro-Banknoten

Die Europäische Zentralbank will Fälschern mit einer neuen Banknotenserie das Handwerk erschweren. Die Menschen sollen sich mit den Scheinen identifizieren können und bei der Gestaltung mitreden.

10.07.2023