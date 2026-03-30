OB-Wahl in Weinheim: Zwischenbilanz der Online-Umfrage

Weinheim. Um welche Themen sollte sich der neue Oberbürgermeister in Weinheim besonders kümmern? Mehr als 380 Personen haben sich, Stand Montag, 30. März (14 Uhr), an einer Online-Umfrage auf WNOZ.de beteiligt, wobei jeder Teilnehmer drei Stimmen für verschiedene Themen abgeben konnte.

Derzeit haben sich drei Spitzenreiter herauskristallisiert: Die meisten der insgesamt etwa 1.070 Stimmen erhielt das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ (183 Stimmen, 17,07 %), darauf folgt das Thema „Belebung der Innenstadt“ (166 Stimmen, 15,49 %) und der „Abbau von Bürokratie“ (147 Stimmen, 13,71 %).

Im Mittelfeld der Umfrage landeten die Themen „Verbesserung der städtischen Finanzen“ (122 Stimmen, 11,38 %), „Verbesserung der Radwege“ (109 Stimmen, 10,17 %), „Angebote für junge Menschen“ (96 Stimmen, 8,96 %) oder die „Lebensqualität in den Ortsteilen“ (83 Stimmen, 7,74 %).

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Die geringste Zustimmung der Nutzer entfiel bislang auf die Themen „Klimaneutrale Stadt“ (79 Stimmen, 7,37 %), „Schaffung neuer Gewerbeflächen“ (45 Stimmen, 4,20 %) und „Förderung des Ehrenamts“ (42 Stimmen, 3,92 %).

Die Online-Umfrage läuft noch, eine Teilnahme ist weiterhin möglich:

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Ergebnisse der WhatsApp-Umfrage:



Eine weitere Umfrage zum gleichen Thema haben wir am Freitag in unserem WhatsApp-Kanal veröffentlicht. Allerdings mit dem Unterschied, dass pro Nutzer nur eine Stimme bei gleicher Themenauswahl abgegeben werden konnte. Etwa 300 Nutzer beteiligten sich und zeigten, dass „Bezahlbarer Wohnraum“ das wichtigste Thema mit 94 abgegebenen Stimmen ist (31,23 %).

Darauf folgte die „Belebung der Innenstadt“ (74 Stimmen, 24,58 %). Die drittmeisten Stimmen erhielt auf diesem Kanal das Thema „Lebensqualität in den Ortsteilen“ (30 Stimmen, 9,97 %). Danach kamen die Themen „Abbau von Bürokratie“ (27 Stimmen, 9,30 %), „Verbesserung der Radwege“ (22 Stimmen, 7,31 %), „Angebote für junge Menschen“ (19 Stimmen, 6,64 %), „Klimaneutrale Stadt“ (zwölf Stimmen, 3,99 %), „Förderung des Ehrenamts“ (zehn Stimmen, 3,32 %), „Verbesserung der städtischen Finanzen“ (sieben Stimmen, 2,33 %) und die „Schaffung neuer Gewerbeflächen“ (vier Stimmen, 1,33 %).



Beide Umfragen sind nicht repräsentativ, liefern aber ein interessantes Stimmungsbild.

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