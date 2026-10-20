Odenwälder Baumaschinen lädt vom 2. bis 6. November zur großen Verkaufswoche nach Mörlenbach ein

Mörlenbach. Der Herbst ist die Zeit, in der noch einmal richtig angepackt wird: Im Garten stehen die letzten Arbeiten an, Renovierungsprojekte sollen vor dem Winter abgeschlossen werden und in der Werkstatt wird aufgeräumt. Auch das ein oder andere Vorhaben für das kommende Jahr nimmt bereits Gestalt an. Wer dafür noch das passende Werkzeug, ein praktisches Baugerät oder neue Arbeitskleidung benötigt, sollte in der ersten Novemberwoche unbedingt einen Besuch im BaugeräteCenter von Odenwälder Baumaschinen in Mörlenbach einplanen.

Platz schaffen für Neues

Ein Sortimentswechsel steht an – und das bietet attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Bevor neue Produkte ins BaugeräteCenter einziehen, reduziert Odenwälder Baumaschinen die bestehenden Bestände. Damit bietet sich die Gelegenheit, attraktive Angebote zu entdecken und bei ausgewählten Produkten kräftig zu sparen.

Das Angebot ist dabei bewusst breitgefächert. Zu den reduzierten Artikeln gehören Baugeräte, Akku-Werkzeuge, Gartentechnik, Arbeitskleidung und verschiedenes Zubehör. Damit richtet sich die Verkaufswoche längst nicht nur an professionelle Kunden aus Bau, Handwerk und Gewerbe. Auch Privatleute, Heimwerker und Gartenbesitzer sind eingeladen, sich umzusehen.

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Vielleicht fehlt noch das passende Werkzeug für die Renovierung? Oder im Garten steht ein Projekt an, für das die richtige Maschine bislang gefehlt hat? Auch wer seine Werkstatt ergänzen oder sich mit neuer Arbeits- und Freizeitkleidung ausstatten möchte, kann während der Aktionswoche fündig werden. Und wer schon an Weihnachten denkt, hat die Gelegenheit, das eine oder andere Geschenk zu attraktiven Preisen zu besorgen.

Foto: Fritz Kopetzky Foto: Fritz Kopetzky Foto: Fritz Kopetzky Foto: Fritz Kopetzky Foto: Fritz Kopetzky Foto: Fritz Kopetzky

Vorbeischauen lohnt sich

Besonders spannend: Die Aktion bleibt täglich in Bewegung - welche Artikel tatsächlich reduziert angeboten werden, hängt unter anderem vom jeweiligen Bestand ab. Gerade bei Einzelstücken und kleinen Stückzahlen gilt deshalb: Schnell sein lohnt sich! Denn was am Montag noch zu haben ist, kann wenige Tage später bereits vergriffen sein.

Wer also gerne stöbert und offen für überraschende Angebote ist, darf sich auf eine abwechslungsreiche Verkaufswoche freuen. Dabei lohnt sich ein Besuch im BaugeräteCenter auch ohne konkretes Vorhaben: Das nächste Projekt kommt bestimmt – und vielleicht wartet das passende Schnäppchen schon darauf, entdeckt zu werden.

Foto: Fritz Kopetzky

Erfahrung seit mehr als 75 Jahren

Odenwälder Baumaschinen ist seit mehr als 75 Jahren zuverlässiger Partner für den Handel und die Vermietung von Baumaschinen und -geräten. Das Unternehmen ist neben Mörlenbach an drei weiteren Standorten aktiv und bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment für Bau, Handwerk, Garten und weitere Einsatzbereiche.

Mit der Verkaufswoche verbindet Odenwälder Baumaschinen nun den bevorstehenden Sortimentswechsel mit attraktiven Angeboten für Jedermann. Wer im Herbst noch etwas anpacken möchte oder bereits die Projekte für das kommende Jahr plant, sollte sich den Termin vormerken: Wenn Platz für Neues entsteht, warten attraktive Schnäppchen darauf, entdeckt zu werden – und vielleicht ist genau das Richtige für das nächste Vorhaben dabei.

Foto: Fritz Kopetzky