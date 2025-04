Philipp Becker und Evernest sorgen für frischen Wind in der Maklerwelt

Weinheim. Philipp Becker kann sich so ganz auf das konzentrieren, was ihm besonders wichtig ist – die Menschen hinter den Immobilien. Im Alter von 25 Jahren kam der gebürtige Odenwälder mit dem Immobilienmarkt in Berührung. „Als ich meine erste Kapitalanlage gekauft habe, wollte ich alles selbst machen – von der Akquise über den Kauf bis zur Renovierung und Vermietung“. Schnell hat er gemerkt, dass daraus mehr werden könnte. Nachdem er lange in der Industrie gearbeitet hat, entschloss er sich deshalb zu einem Fernstudium mit dem IHK-geprüften Abschluss Immobilienkaufmann. Mittlerweile ist er seit mehreren Jahren erfolgreich in der Welt der Immobilien zu Hause – zuletzt bei einem großen international tätigen Unternehmens.

Immobilienvermittlung neu denken

Als sich die Chance eröffnete, Teil von Evernest zu werden, musste Philipp Becker nicht lange überlegen. Es war schon länger sein Traum, ein eigenes Maklerbüro zu eröffnen. Voraussetzung für ihn war, dass er die Möglichkeit hat, eigene Ideen umzusetzen. „Die Immobilienvermittlung verändert sich“, beobachtet er. „Ich möchte die Arbeit nicht nur klassisch, sondern modern, effizient und digital gestalten und genau das ist bei Evernest möglich“. Diese Offenheit, Flexibilität und der Teamgedanke machen den Unterschied zu vielen etablierten Firmen.

Foto: Becker Living GmbH

Bei Evernest steht den Beratern unter anderem eine eigene, hochmoderne App mit KI zur Verfügung, Backoffice-Tätigkeiten werden den Maklern weitestgehend abgenommen. „Dadurch kann ich mich voll und ganz auf meine Kunden konzentrieren“. Auch bei außergewöhnlichen Ideen kann der Immobilienkaufmann auf die Unterstützung des kompletten Teams setzen – unkompliziert, schnell und ohne Umwege. „Ich bin schon nach so kurzer Zeit wirklich angekommen“, freut er sich.

Foto: Becker Living GmbH

Jeder Tag fühlt sich an wie Freitag

Dass er einmal so gerne zur Arbeit geht, konnte sich Philipp Becker früher nicht vorstellen. Was ihm besonders gefällt, ist die Abwechslung. Jeder Tag ist anders, keiner fühlt sich an wie der vorherige. „Ich bin unglaublich gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammen und mag es, in der Region unterwegs zu sein“, erzählt er. „Momentan fühlen sich alle Tage an wie ein Freitag“.

Foto: Becker Living GmbH

Jedes Objekt ist einzigartig und in den Jahren, in denen er in der Immobilienbranche aktiv ist, hat der Makler so viel gelernt wie nie zuvor. Auch der technische Hintergrund ist spannend für ihn, etwa die Themen Bausubstanz oder Energieeffizienz. „Ich möchte, dass sich Käufer und Verkäufer bei mir bestens aufgehoben fühlen. Dass sie mich nicht nur als Makler sehen, sondern als verlässlichen Ansprechpartner, Berater und Problemlöser“. Deshalb ist es ihm auch wichtig, ein persönliches Vertrauensverhältnis aufzubauen, erreichbar und nahbar zu sein.

Beim Verkauf einer Immobilie setzt Philipp Becker auf eine klare Strategie, starke Inszenierung und das richtige Käufer-Netzwerk. Auch mit einer fundierten Marktanalyse vorab unterstützt er seine Kunden. Wer mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu verkaufen, kann sich bei einem unverbindlichen ersten Kennenlernen davon überzeugen.

Beim Kauf einer Immobilie rät der Makler seinen Kunden, wie er selbst auf das Bauchgefühl zu hören. Ein Zuhause ist viel mehr als man in Fakten und Zahlen ausdrücken kann, es muss sich richtig anfühlen.

Nähere Informationen erhalten Sie hier.