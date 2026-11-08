Konzert

Pianist Reinhard Becker in Leutershausen

Musik in Hirschberg: Werke von Haydn, Crumb und Liszt stehen auf dem Programm des Pianisten.

Der Pianist Reinhard Becker gibt jetzt ein Gastspiel in der ehemaligen Synagoge. Foto: Privat
Der Pianist Reinhard Becker gibt jetzt ein Gastspiel in der ehemaligen Synagoge.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Konzert in Leutershausen: Viktoriia Vitrenko über Musik, Gefühle und ihre Heimat
Alte Synagoge

Konzert in Leutershausen: Viktoriia Vitrenko über Musik, Gefühle und ihre Heimat

Gemeinsam mit dem ukrainischen Pianisten Antonii Baryshevskyi tritt die Sopranistin in der Alten Synagoge auf. Im Interview erzählt sie, wie sie zur Musik fand, was sie während des Lockdowns in Paris erlebte und warum sie Kinder für klassische Musik begeistern möchte.

01.11.2026

Olivia Vermeulen bereitet fulminanten Abschluss des zehnten Hirschberger Liedfests
Veranstaltung

Olivia Vermeulen bereitet fulminanten Abschluss des zehnten Hirschberger Liedfests

Vier Abende, starke Stimmen und ein gefeiertes Finale: Das Hirschberger Liedfest zeigt, wie vielseitig und lebendig das Kunstlied sein kann.

09.06.2026

Die musikalisch Hochbegabten treffen sich in Hirschberg
Kultur

Die musikalisch Hochbegabten treffen sich in Hirschberg

Das Stipendiatenkonzert der Domhof-Stiftung zeigt, welche Früchte die Förderung von Talenten auch nach 40 Jahren trägt.

10.05.2026

Konzert in Hirschberg: Wie ein „Eichhörnchen“ für Staunen sorgt
Klavierduo

Konzert in Hirschberg: Wie ein „Eichhörnchen“ für Staunen sorgt

Von Klassikern über Jazz bis zu eigenen Kompositionen auf zwei Klavieren: Das Duo „Quattromania“ legt einen temperamentvollen Auftritt im Hirschberger Ortsteil Leutershausen hin.

15.10.2025

Klassik

Star-Pianist Lang Lang - Einst Wunderkind, heute Weltstar

Der Pianist Lang Lang gilt als der größte lebende Star der klassischen Musik. Er begeistert seit über 20 Jahren Menschen. Trotz allem bleibt er bescheiden. Sein Erfolg nahm schon in der Kindheit Fahrt auf.

11.06.2023