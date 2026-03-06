Zeugenaufruf

Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall auf B38 bei Weinheim

Nach dem schweren Unfall auf der B38 am Montag hat die Polizei den Unfallhergang noch nicht abschließend rekonstruiert. Bei dem Unglück wurden fünf Menschen verletzt, eine Person starb im Krankenhaus.

Die Polizei hat noch nicht abschließend geklärt, wie es zu dem schweren Unfall auf der B38 bei Weinheim kommen konnte. Foto: Priebe/PR-Video
Die Polizei hat noch nicht abschließend geklärt, wie es zu dem schweren Unfall auf der B38 bei Weinheim kommen konnte.

Weinheim. Die Polizei sucht weitere Zeugen nach dem schweren Unfall auf der B38 bei Weinheim. Nach Angaben der Polizei sei der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt. Weitere Zeugenaussagen könnten zur Klärung beitragen. Hinweise werden vom Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 entgegengenommen.

Am Montagmorgen hatte sich auf der B38 bei Weinheim ein schwerer Unfall ereignet. Fünf Menschen wurden verletzt, teilweise schwer. Ein 64-Jähriger starb im Krankenhaus. Laut Polizei soll ein Fahranfänger beim Spurwechsel einen Sattelzug übersehen haben. Ein Ersthelfer zweifelt am offiziellen Unfallhergang. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

