Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall auf B38 bei Weinheim

Weinheim. Die Polizei sucht weitere Zeugen nach dem schweren Unfall auf der B38 bei Weinheim . Nach Angaben der Polizei sei der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt. Weitere Zeugenaussagen könnten zur Klärung beitragen. Hinweise werden vom Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 entgegengenommen.

Am Montagmorgen hatte sich auf der B38 bei Weinheim ein schwerer Unfall ereignet. Fünf Menschen wurden verletzt, teilweise schwer. Ein 64-Jähriger starb im Krankenhaus. Laut Polizei soll ein Fahranfänger beim Spurwechsel einen Sattelzug übersehen haben. Ein Ersthelfer zweifelt am offiziellen Unfallhergang. (heh)