Premiere beim Autohaus Sporer: Renault Twingo E-Tech elektrisch

Weinheim. Mit dem neuen Renault Twingo E-Tech elektrisch sorgt Renault für frischen Wind im Segment der kompakten Elektrofahrzeuge. Mit einem Einstiegspreis von nur 19.990 Euro (zzgl. Überführung) ist der wendige Stromer ideal für alle, die viel in der Stadt unterwegs sind. Am 24. und 25. April lädt das Autohaus Sporer zur Premiere ein.

Passt in jede Parklücke

Bei den aktuellen Spritpreisen und Unsicherheiten lohnt es sich mehr denn je, über einen Umstieg nachzudenken. Wichtig dabei: Elektromobilität muss alltagstauglich, effizient und vor allem bezahlbar sein. Typisch für den Twingo, dessen Erstausführung viele in den 90ern bereits erlebt haben: Als klassischer Kleinwagen ist er perfekt auf den Stadtverkehr zugeschnitten. Mit einer Länge von rund 3,79 Metern und einem Wendekreis von unter zehn Metern passt er auch in enge Straßen und Parklücken. Vier Sitzplätze und fünf Türen sorgen dabei für überraschend viel Komfort. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Die einzeln verschiebbaren Rücksitze ermöglichen flexible Anpassungen zwischen Bequemlichkeit und mehr Kofferraumvolumen – ideal für spontane Einkäufe oder Ausflüge.

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Effizient und alltagstauglich

Mit einem Verbrauch von rund 13,1 kWh pro 100 Kilometer gehört der Twingo zu den besonders effizienten Elektrofahrzeugen seiner Klasse. Unter der Haube: ein 60 kW (82 PS) starker Elektromotor, der ihn zuverlässig auch durch dichten Verkehr bewegt. Die 27,5-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern (WLTP) – ideal für den täglichen Pendelverkehr oder urbane Mobilität.

Kompakte Maße mit großer Technik

Ob Assistenzsysteme für mehr Sicherheit im Alltag oder Google-basiertes Infotainment mit Online-Anbindung – der neue Twingo überrascht mit moderner Technik, die man sonst eher aus höheren Klassen kennt. Ein Beispiel: das optionale Vehicle-to-Load-System, mit dem externe Geräte direkt über das Fahrzeug mit Strom versorgt werden können.

Klares Bekenntnis zu Europa

Ein wichtiges Signal: Der neue Twingo wird in Europa produziert. Damit setzt Renault ein klares Zeichen gegen die wachsende Konkurrenz aus China und zeigt, dass kostengünstige Elektroautos nicht nur in der Ferne entwickelt und gebaut werden können.

Nachhaltig und kostensparend unterwegs

Ob als Zweitwagen, Pendlerfahrzeug oder praktischer Cityflitzer – der neue Twingo trifft den Nerv der Zeit. Mit 0 g CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb und der Energieeffizienzklasse A ist er nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Gerade bei den hohen Kraftstoffpreisen wird das Elektroauto zur echten Alternative für niedrige Betriebskosten.

Die Premiere live im Autohaus erleben

Wer sich selbst ein Bild vom neuen Elektro-Twingo machen möchte, hat bald die Gelegenheit dazu: Am 24. und 25. April lädt das Autohaus Sporer direkt an der B3 zur Präsentation ein. Dabei können sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen. Auch eine Probefahrt ist möglich, bei der der neue E-Flitzer in Aktion erlebt werden kann. Darüber hinaus bieten die Experten bei Sporer persönliche Beratung rund um das Thema Elektromobilität. Und natürlich stehen weitere Modelle von Renault, Dacia und Nissan zum Anschauen und Probefahren bereit – auch zahlreiche Benzin- und Hybridfahrzeuge, denn am Ende entscheidet jeder Kunde selbst, welcher Antrieb am besten zu seinem Alltag passt.Das Autohaus Sporer ist in der Südlichen Bergstraße 3, also in Lützelsachsen direkt an der B3, zu finden. Die Premierenfeier des neuen Renault Twingo E-Tech elektrisch findet am Freitag, 24. April, von 9:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 25. April, von 9:00 bis 15:00 Uhr statt.

Twingo E-Tech Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 12,7; CO2-Emission kombiniert (g/km): 0; CO2-Klasse: A.