Reisen buchen und Vereine vor Ort stärken: ServicePLUS Reisen startet „Charity Travel“

Rhein-Neckar. Vereine sind das Herz unserer Region. Sie bringen Menschen zusammen, fördern Kinder und Jugendliche, ermöglichen Sport, Musik, Kultur, Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft. Ob auf dem Sportplatz, im Proberaum, bei Festen, im Ehrenamt oder in sozialen Projekten: Ohne Vereine wäre unsere Region ein gutes Stück ärmer.

Genau hier setzt ServicePLUS Reisen mit einer neuen Initiative an.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH

Charity Travel: Reisen buchen. Gutes bewirken.

Mit Charity Travel verbindet ServicePLUS Reisen die Freude am Reisen mit regionalem Engagement. Die Idee ist einfach: Wer seine Pauschalreise oder Kreuzfahrt über ServicePLUS Reisen bucht, kann damit einen teilnehmenden Verein oder eine gemeinnützige Organisation aus der Region unterstützen. Denn bei qualifizierten Reisebuchungen spendet ServicePLUS Reisen einen Teil des Reisepreises an den ausgewählten Partnerverein.

Der Leitgedanke dahinter:Welt entdecken. Region stärken.

„Wir möchten zeigen, dass eine Reisebuchung mehr bewirken kann als Urlaub“, sagt Volker Schmidt von ServicePLUS Reisen. „Unsere Region lebt von starken Vereinen. Deshalb möchten wir mit Charity Travel eine einfache Möglichkeit schaffen, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen.“

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Die Charity Card für Vereine

Teilnehmende Vereine erhalten eine eigene Charity Card mit individuellem Vereinscode. Mitglieder, Freunde, Förderer oder Familienangehörige können diesen Code bei ihrer Reisebuchung angeben. So wird die Buchung dem Verein zugeordnet und kann einen Spendenbeitrag auslösen.

Für Vereine entsteht dadurch eine neue Unterstützungsmöglichkeit – ohne Verkaufsdruck, ohne finanzielles Risiko und ohne großen organisatorischen Aufwand

✓ Reise persönlich im Reisebüro buchenWer seine Reise mit persönlicher Expertenberatung in einem unserer Reisebüros bucht, kann mit seiner Buchung gleichzeitig einen Verein oder ein ausgewähltes Spendenziel unterstützen. ServicePLUS Reisen übernimmt die Beratung, Buchung und Abwicklung – und Charity Travel macht aus der Reisebuchung einen Beitrag für die Region.

✓ Reise online buchen und Gutes bewirkenAuch bei Onlinebuchungen über serviceplusreisen.de und schiff-dich-weg.dekönnen Reisende Charity Travel nutzen und einen teilnehmenden Verein unterstützen. Dabei können bei qualifizierten Onlinebuchungen Spendenbeiträge von bis zu 150 € entstehen. Dafür wird einfach der passende Charity Card Code angegeben.

Alle Details zur Teilnahme, zu qualifizierten Reisen und zur Anmeldung als Partnerverein finden Sie auf unserer Charity Travel Informationsseite.

Onlinebuchungen sind möglich über:

serviceplusreisen.de für Urlaubsreisen

schiff-dich-weg.de für Kreuzfahrten

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Wer kann mitmachen?

Charity Travel richtet sich an Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region – zum Beispiel Sportvereine, Musikvereine, Chöre, Fördervereine, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Kulturvereine, soziale Initiativen, Seniorenorganisationen oder andere gemeinnützige Projekte.

Auch für Reisende ist die Teilnahme einfach: Reise planen, Verein auswählen, Charity Card Code angeben – und als Charity Traveller mit der eigenen Buchung Gutes vor Ort bewirken.

Weil starke Vereine starke Regionen machen

ServicePLUS Reisen möchte mit Charity Travel bewusst den lokalen Gedanken stärken. Wer seine Reise im Reisebüro oder über die regionalen ServicePLUS Plattformen bucht, unterstützt nicht nur persönliche Beratung vor Ort, sondern kann zusätzlich Vereine und Organisationen in der eigenen Region fördern.

Gerade in Zeiten, in denen viele Buchungen anonym über große Onlineplattformen laufen, setzt ServicePLUS Reisen damit auf einen anderen Weg: persönlich, regional und engagiert.Jetzt informieren und Partnerverein werden

Vereine, die Charity Travel kennenlernen oder als Partnerverein teilnehmen möchten, können sich ab sofort unverbindlich bei ServicePLUS Reisen melden.Auch Reisende, die ihre nächste Pauschalreise oder Kreuzfahrt planen und dabei einen Verein unterstützen möchten, erhalten persönliche Beratung in den Reisebüros in Weinheim, Ladenburg, Mörlenbach und Hemsbach.

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Charity Travel

Eine Initiative von ServicePLUS Reisen

Reisen buchen. Gutes bewirken. Welt entdecken. Region stärken.

serviceplusreisen.de für Urlaubsreisen

schiff-dich-weg.de für Kreuzfahrten