Riedbahn-Sperrung: Was das für Weinheimer Reisende bedeutet

Die Generalsanierung der Riedbahn (Frankfurt – Biblis – Mannheim) startet am 15. Juli in die zweite Runde, nachdem es im Januar 2024 bereits eine erste Bauphase gab. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Aussagen die Erfahrungen daraus in die Planung des zweiten anstehenden Zeitraums einfließen lassen, der bis zum 15. Dezember 2024 andauern wird. Die Main-Neckar-Bahn (Frankfurt – Darmstadt – Heidelberg/Mannheim) wird als eine der Umleitungsstrecken für die Riedbahn genutzt, daher muss ihr Fahrplan angepasst werden. Wie im Januar wird dies erhebliche Auswirkungen für die Bahnreisenden und Pendler in Weinheim und an der gesamten Bergstraße haben. Die Änderungen starten jedoch erst am 16. Juli, dem Dienstag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft.