Schriesheim: Paketbote wird vom eigenen Wagen überrollt und verletzt sich schwer

Schriesheim. Ein Paketbote ist am Mittwoch im Schriesheimer Stadtteil Altenbach von seinem eigenen Lieferwagen überrollt worden und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei war der 38-Jährige gegen 13.30 Uhr dabei, Im Klingen ein Päckchen auszuliefern, wobei er das Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen sicherte. Als sich der Transporter aufgrund des starken Gefälles der Straße in Bewegung setzte, versuchte der 38-Jährige zurück auf den Fahrersitz zu gelangen, kam hierbei jedoch zu Fall. Der Wagen überrollte den am Boden liegenden Mann und verletzte ihn hierbei schwer. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und kam zum Stehen. Der Paketbote wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Es entstand ein Totalschaden von mehr als 15.000 Euro. (sig)