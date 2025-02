Schüler des Weinheimer Privatgymnasiums fliegen virtuell ins All

Die Sitze wackeln, der Countdown läuft – dann hebt das Raumschiff ab. Plötzlich öffnet sich der Blick ins endlose Schwarz des Weltalls, die Erde wird kleiner, die Atmosphäre dünner. In nur 15 Minuten verlassen die Fünft- und Sechstklässler des Privatgymnasiums Weinheim (PGW) unseren Planeten – zumindest virtuell. Am Montag startete das Raumschiff mit den Schülern an Bord vom Parkplatz des Möbelhauses Roller in Weinheim.