1. Alter Friedhof Weinheim



Verwunschen und halb vergessen: Der Alte Friedhof spendet nicht nur Schatten, sondern gibt obendrein einen Einblick in die Geschichte Weinheims. Seit 1893 wird dort niemand mehr bestattet, dennoch sind die Namen auf den circa 100 erhaltenden Gräbern und Grabteinen keine Unbekannten. Sie tragen Namen von Bürgerinnen und Bürgern Weinheims, die man heute noch in so manchen Straßennamen oder Sehenswürdigkeiten wiederfindet. Es gibt viel zu entdecken. Der Alte Friedhof in Weinheim bietet zahlreiche schattige Plätze unter alten Linden. Hier kann man in ruhiger Atmosphäre spazieren gehen oder auf einer der Bänke verweilen und die Stille genießen. Der Eingang zum Alten Friedhof befindet sich hinter der Peterskirche. Er ist aber auch über die Wachenbergstraße zugänglich.