Sanitätshaus Krüger: Seit über 35 Jahren ganz nah am Menschen
Drei Standorte, persönliche Beratung und alltagstaugliche Lösungen: Darum vertrauen viele Menschen in der Region seit Jahrzehnten auf Krüger.
Weinheim / Heddesheim / Wald-Michelbach Wenn Menschen nach einem Unfall, einer Operation oder im Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind, zählt vor allem eines: eine Versorgung, die nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag zuverlässig funktioniert. Genau diesem Anspruch hat sich das Sanitätshaus Krüger seit mehr als 35 Jahren verschrieben.
Mit Standorten in Weinheim, Heddesheim und Wald-Michelbach ist das Unternehmen fest in der Region verwurzelt. Persönliche Ansprechpartner und kurze Wege gehören dabei ebenso zum Selbstverständnis wie eine individuelle und fachkundige Beratung.
Die persönlichen Bedürfnisse immer im Blick
Das Leistungsspektrum reicht von Orthopädietechnik und Rehatechnik über orthopädische Einlagen bis hin zu klassischen Sanitätshausartikeln, Pflegehilfsmitteln und Inkontinenzversorgung. Orthesen, Prothesen und Bandagen werden individuell gefertigt und angepasst – stets mit Blick auf die medizinischen Anforderungen und die persönlichen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten.
Geprägt wird das Unternehmen seit vielen Jahre von dem Orthopädiemeister und Bandagisten Hans Krüger. Heute unterstützt ihn ein erfahrenes Team aus rund 20 Mitarbeitern bei seiner Arbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei eine fachgerechte Versorgung, ehrliche Beratung ohne Verkaufsdruck sowie die Begleitung der Kunden auch über die Erstversorgung hinaus.
Nachgewiesene Qualität
Dass Qualität beim Sanitätshaus Krüger nicht nur versprochen, sondern auch nachgewiesen wird, zeigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, die das Unternehmen bereits seit 2003 trägt. Sie steht für dokumentierte Abläufe, transparente Prozesse und eine dauerhaft hohe Versorgungsqualität.
Auch bei Fragen zu Verordnungen oder Leistungen der Krankenkassen finden Betroffene kompetente Unterstützung. Das Team berät zu individuellen Versorgungsmöglichkeiten und begleitet auf Wunsch die Abwicklung mit den Kostenträgern.
Standorte:
Weinheim
Sanitätshaus & Orthopädische Werkstatt
Bahnhofstraße 25
69469 Weinheim / Bergstraße
Tel. 0 62 01 / 94 57 0
info@krueger-sanitaetshaus.de
Heddesheim
Sanitätshaus
Oberdorfstraße 12
68542 Heddesheim
Tel. 0 62 03 / 93 69 54
reha@krueger-sanitaetshaus.de
Wald-Michelbach
Sanitätshaus
In der Gass 10
69483 Wald-Michelbach
Tel. 0 62 07 / 92 19 85
info@krueger-sanitaetshaus.de
Internet: krueger-sanitaetshaus.de