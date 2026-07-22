Sanitätshaus Krüger: Seit über 35 Jahren ganz nah am Menschen

Weinheim / Heddesheim / Wald-Michelbach Wenn Menschen nach einem Unfall, einer Operation oder im Alter auf Hilfsmittel angewiesen sind, zählt vor allem eines: eine Versorgung, die nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag zuverlässig funktioniert. Genau diesem Anspruch hat sich das Sanitätshaus Krüger seit mehr als 35 Jahren verschrieben.

Mit Standorten in Weinheim, Heddesheim und Wald-Michelbach ist das Unternehmen fest in der Region verwurzelt. Persönliche Ansprechpartner und kurze Wege gehören dabei ebenso zum Selbstverständnis wie eine individuelle und fachkundige Beratung.

Die persönlichen Bedürfnisse immer im Blick

Das Leistungsspektrum reicht von Orthopädietechnik und Rehatechnik über orthopädische Einlagen bis hin zu klassischen Sanitätshausartikeln, Pflegehilfsmitteln und Inkontinenzversorgung. Orthesen, Prothesen und Bandagen werden individuell gefertigt und angepasst – stets mit Blick auf die medizinischen Anforderungen und die persönlichen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten.

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Geprägt wird das Unternehmen seit vielen Jahre von dem Orthopädiemeister und Bandagisten Hans Krüger. Heute unterstützt ihn ein erfahrenes Team aus rund 20 Mitarbeitern bei seiner Arbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei eine fachgerechte Versorgung, ehrliche Beratung ohne Verkaufsdruck sowie die Begleitung der Kunden auch über die Erstversorgung hinaus.

Nachgewiesene Qualität

Dass Qualität beim Sanitätshaus Krüger nicht nur versprochen, sondern auch nachgewiesen wird, zeigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, die das Unternehmen bereits seit 2003 trägt. Sie steht für dokumentierte Abläufe, transparente Prozesse und eine dauerhaft hohe Versorgungsqualität.

Auch bei Fragen zu Verordnungen oder Leistungen der Krankenkassen finden Betroffene kompetente Unterstützung. Das Team berät zu individuellen Versorgungsmöglichkeiten und begleitet auf Wunsch die Abwicklung mit den Kostenträgern.

Standorte:

Weinheim

Sanitätshaus & Orthopädische Werkstatt

Bahnhofstraße 25

69469 Weinheim / Bergstraße

Tel. 0 62 01 / 94 57 0

info@krueger-sanitaetshaus.de

Heddesheim

Sanitätshaus

Oberdorfstraße 12

68542 Heddesheim

Tel. 0 62 03 / 93 69 54

reha@krueger-sanitaetshaus.de