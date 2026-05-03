Vereine

SG Hemsbach: „Wir haben wieder Luft zum Atmen“

Der Hemsbacher Großverein ist auf Erfolgskurs, verbucht aber einen spürbaren Mitgliederrückgang.

Matthias Kranz
von Matthias Kranz

04.05.2026

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Viele ganz junge Geehrte bei der SG Hemsbach: Bei Auszeichnungen für Vereinstreue ist das ein eher ungewohnter Anblick. Foto: Matthias Kranz
Viele ganz junge Geehrte bei der SG Hemsbach: Bei Auszeichnungen für Vereinstreue ist das ein eher ungewohnter Anblick.
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