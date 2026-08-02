Verkehrswacht Weinheim Sicher auf dem Pedelec Ein Parcours im Sepp-Herberger-Stadion fordert die Teilnehmer beim Slalom, Abbiegen und gezielten Bremsen. 02.08.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Verkehrswacht Weinheim Die Verkehrswacht Weinheim bot wieder einmal eine Pedelec-Schulung an. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: