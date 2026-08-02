Verkehrswacht Weinheim

Sicher auf dem Pedelec

Ein Parcours im Sepp-Herberger-Stadion fordert die Teilnehmer beim Slalom, Abbiegen und gezielten Bremsen.

Die Verkehrswacht Weinheim bot wieder einmal eine Pedelec-Schulung an. Foto: Verkehrswacht Weinheim
Die Verkehrswacht Weinheim bot wieder einmal eine Pedelec-Schulung an.
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