SkillsLab: Wie Pflege-Azubis in Weinheim optimal auf den Beruf vorbereitet werden

Weinheim. Mit seiner beeindruckenden Größe ist es deutschlandweit einzigartig und zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen: das neue SkillsLab der Weinheimer Helen-Keller-Schule. In drei großzügigen Räumen im ersten Obergeschoss steht den rund 200 Auszubildenden der Pflegefachschule künftig eine hochmoderne Trainingseinrichtung zur Verfügung – ein Angebot, das es in dieser Form bisher nicht gab.