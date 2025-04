So bereitet sich der Weinheimer Angelsportverein auf Karfreitag vor

Weinheim. Verpackte Kartoffelsalate und Remouladendöschen stapeln sich in den Regalen, während auf dem Boden der Kühlhalle in Bottichen Forellen, Zander- und Seelachsfilets lagern – fast alle bereits aus der Salzlake genommen und zum Trocknen vorbereitet. Einen Tag vor dem traditionellen Backfischfest am Karfreitag laufen die Vorbereitungen beim Badisch-Unterländer-Angelsportverein (ASV) auf Hochtouren. Auf dem Vereinsgelände stehen die Fritteusen schon bereit, Zwiebeln und Zitronen sind eimerweise geschnitten und ordentlich verpackt.