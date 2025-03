So schön war der Weinheimer Sommertagszug

Weinheim. Was für eine Vielfalt und Farbenpracht! Tolle Kostüme, prächtige Stecken, fantasievolle Wagen, begabte Sänger, Musikgruppen und Tänzer - der Weinheimer Sommertagszug fühlte sich am Sonntag wie ein großes Familienfest an. 2.000 Kinder und rund 1.000 Erwachsene machten sich auf den Weg von der Peterskirche über die Haupt- und die Bahnhofstraße zum Schlosspark, wo der Winter unter dem Beifall von Tausenden von Zuschauern um 15.39 Uhr in Flammen aufging.