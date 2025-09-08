Weinheim. Warum zögern, wenn die Lösung so nah ist? Das Sommerspezial bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten zur Verbesserung der Fitness. Vom computergestützten Gerätetraining an Kraft- und Ausdauergeräten bis hin zu einem umfangreichen Kursangebot mit Fitness-, Aqua- und Indoor-Cycling-Kursen und der Nutzung der Sauna – im HSC sind Ihren Trainingsambitionen keine Grenzen gesetzt. Interessiert, dann testen Sie dies unverbindlich für zwei Monate.

Anamnese mit Body-Age-Analyse

Ihr Einstieg in das Sommerspezial beinhaltet einen umfangreichen Eingangscheck, der einen Gesundheitscheck inklusive sportlicher und gesundheitlicher Anamnese sowie Kraftmessung und Body-Age-Analyse umfasst. Mit modernster Technologie wird der individuelle Trainingszustand präzise analysiert – die perfekte Grundlage für ein zielgerichtetes und personalisiertes Fitnessprogramm. Basierend auf diesen Ergebnissen und Ihren persönlichen Zielen wird ein individueller Trainingsplan erstellt. Sie erhalten eine Einweisung auf der Trainingsfläche sowie eine Kursberatung, um Ihr Training so effektiv wie möglich zu gestalten.

Foto: Martina Dasch Beim Eingangscheck wird Ihr Body-Age bestimmt.

Top-Leistung von Anfang an

Die Kraft- und Ausdauergeräte der neuesten Generation überzeugen durch eine optimale Kraftübertragung und garantieren eine gelenkschonende Bewegung. Fast alle Trainingsgeräte verfügen über Kleincomputer, die den Trainierenden in Bezug auf Einstellungen, Intensität und Bewegungsausführung unterstützen. Das Training wird protokolliert, sodass die Trainierenden über ihre Leistungsentwicklung umfassend informiert werden und die Trainer wichtige Hinweise für die Trainingsplanung erhalten. Zusätzlich zu den Kraft- und Ausdauergeräten gibt es einen Freibereich mit Hanteln, Gewichten und Kleingeräten. Seit einigen Monaten erweitern zusätzlich der „Five Express“-Beweglichkeitszirkel und der neue „Faszien Stimulator“ das Angebot der Trainingsfläche. In der heutigen Zeit, in der viele etliche Stunden am Schreibtisch sitzen, wird die Bedeutung von Beweglichkeitstraining im Fitnessstudio oft unterschätzt. Doch Beweglichkeit ist ein essenzieller Bestandteil der körperlichen Fitness und bringt zahlreiche Vorteile mit sich.

Foto: Martina Dasch Ausdauer-, Kraft- oder Beweglichkeitstraining - alles ist im Hector Sport-Centrum möglich

Von A wie Aquafitness bis Z wie Zumba

Neben dem computergestützten Gerätetraining bietet das Hector Sport-Centrum jede Woche über 80 verschiedene Fitnesskurse. Von entspannten Einheiten zum Thema Achtsamkeit und Körpergefühl, wie Yoga oder Pilates bis hin zu energiegeladenen Kursen, die Kraft und Ausdauer fordern ist alles dabei. Dynamic Flow, Faszien und Beweglichkeit, Functional Training, Rückenfit, Stretching, Power Dumbell, Energy Dance, Qi Gong, Indoor Cycling - der Kursplan bietet jeden Tag eine neue Möglichkeit einen Kurs auszuprobieren. Auch für alle HYROX-Experten oder die, die es gerne einmal ausprobieren wollen, werden jede Woche drei Kurse angeboten. Zusätzlich zu den zwei Kursräumen und dem Indoor Cycling-Raum befindet sich im Hector Sport-Centrum ein eigenes Bewegungsbecken mit Hubboden. So bieten sich für alle Wasser-Enthusiasten verschiedenste Wasserangebote, wie Aqua-Jogging, Aqua-Power oder Aqua-Gymnastik.

Das komplette Angebot an Fitnesskursen sowie den Kursplan finden Sie hier.

Foto: Martina Dasch Power Dumbell, Indoor Cycling, Aqua-Fitness, Yoga oder Pilates - auf was haben Sie heute Lust

Fitnessworkout während die Kinder spielen

Doch was passiert mit den Kindern, während Sie im Fitnessstudio sind? Keine Sorge, einen extra Babysitter müssen Sie für Ihre Zeit im Hector Sport-Centrum nicht organisieren. Täglich hat die eigenen Kinderbetreuung geöffnet, sodass die Kinder gut betreut spielen, während Sie Zeit für sich und Ihr Training haben.

Weitere Informationen zur Kinderbetreuung finden Sie hier.

Noch mehr Sparen – Sommerspezial bis 14. September 2025

Wenn Sie sich nach den zwei Aktionsmonaten für eine Mitgliedschaft im TSG Fitness-Center entscheiden, entfällt die Gebühr für das Startpaket in Höhe von 119 Euro. Nutzen Sie die Chance und steigen Sie bis zum 14. September 2025 ein! Vereinbaren Sie direkt einen Termin zum Eingangscheck unter der Telefonnummer 06201/99950. Weitere Infos finden Sie hier.