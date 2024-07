Sperrung Autobahn A5 am ersten August-Wochenende

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest verbessert Ebenheit und Fahrkomfort auf der A5 bei Heppenheim. Um die notwendigen Arbeiten in kürzester Zeit und damit mit geringstmöglichen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmen-den durchführen zu können, muss die Fahrbahn in Richtung Frankfurt zwischen Weinheim und Heppenheim am Wochenende vom 02.08. bis 05.08.24 (ca. 22 bis 5Uhr) gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert.