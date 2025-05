Weinheim/Birkenau. Der Saukopftunnel an der B38 wird zwischen Montag, 19. Mai, und Samstag, 24. Mai, nachts gesperrt. Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilte, stehen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie technische Überprüfungen an. Hierfür wird der Tunnel zwischen Weinheim und Birkenau in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die Landesstraße L3408. Eine Übersicht über alle geplanten Tunnelsperrungen im Rhein-Neckar-Kreis gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel. (sig)