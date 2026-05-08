Starkes Polizeiaufgebot bei NPD-Kundgebung in Weinheim

Weinheim. Die NPD will am Freitagabend um 18.30 Uhr eine Kundgebung in Weinheim veranstalten. In der Innenstadt haben sich zahlreiche Polizisten unter anderem in der Bahnhofstraße in Stellung gebracht. Die Antifa hat sich nach Informationen unserer Redaktion angekündigt. Aus Weinheim demonstrieren das Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ an der Volkshochschule und Vertreter der Linken am Busbahnhof. Bei „Weinheim bleibt bunt“ versammelten sich am Abend etwa 200 bis 250 Menschen.



Zwei Gruppen vom schwarzen Block stellten sich vor Ort zusammen, rund 100 Leute standen hinter einem Antifabanner, davor eine Polizeikette. Nach WNOZ-Informationen erhöhte die Polizei ihr Aufgebot. Rund drei Dutzend Beamte mit Helm, Schutzweste und Schlagstock seien im Einsatz.





Weinheim. Die NPD will am Freitagabend um 18.30 Uhr eine Kundgebung in Weinheim veranstalten. In der Innenstadt haben sich zahlreiche Polizisten unter anderem in der Bahnhofstraße in Stellung gebracht. Die Antifa hat sich nach Informationen unserer Redaktion angekündigt. Aus Weinheim demonstrieren das Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ an der Volkshochschule und Vertreter der Linken am Busbahnhof. Bei „Weinheim bleibt bunt“ versammelten sich am Abend etwa 200 bis 250 Menschen.



Zwei Gruppen vom schwarzen Block stellten sich vor Ort zusammen, rund 100 Leute standen hinter einem Antifabanner, davor eine Polizeikette. Nach WNOZ-Informationen erhöhte die Polizei ihr Aufgebot. Rund drei Dutzend Beamte mit Helm, Schutzweste und Schlagstock seien im Einsatz.







In der Innenstadt wurden die Bismarckstraße sowie die Luisenstraße abgesperrt, teilten WNOZ-Reporter vor Ort mit. Nach Angaben von Stadt und Polizei wird der Protestzug der Rechtsextremen von der Bahnhofstraße zur Ehretstraße führen. Damit liegt die Route am umstrittenen und erneut beschmierten Kriegerdenkmal, das die NPD Rhein-Neckar zum Sinnbild für seine Veranstaltung machen will.





Weinheim. Die NPD will am Freitagabend um 18.30 Uhr eine Kundgebung in Weinheim veranstalten. In der Innenstadt haben sich zahlreiche Polizisten unter anderem in der Bahnhofstraße in Stellung gebracht. Die Antifa hat sich nach Informationen unserer Redaktion angekündigt. Aus Weinheim demonstrieren das Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ an der Volkshochschule und Vertreter der Linken am Busbahnhof. Bei „Weinheim bleibt bunt“ versammelten sich am Abend etwa 200 bis 250 Menschen.



Zwei Gruppen vom schwarzen Block stellten sich vor Ort zusammen, rund 100 Leute standen hinter einem Antifabanner, davor eine Polizeikette. Nach WNOZ-Informationen erhöhte die Polizei ihr Aufgebot. Rund drei Dutzend Beamte mit Helm, Schutzweste und Schlagstock seien im Einsatz.







In der Innenstadt wurden die Bismarckstraße sowie die Luisenstraße abgesperrt, teilten WNOZ-Reporter vor Ort mit. Nach Angaben von Stadt und Polizei wird der Protestzug der Rechtsextremen von der Bahnhofstraße zur Ehretstraße führen. Damit liegt die Route am umstrittenen und erneut beschmierten Kriegerdenkmal, das die NPD Rhein-Neckar zum Sinnbild für seine Veranstaltung machen will.







Die angekündigte Kundgebung der Neonazis steht in einer langen Reihe rechter Auftritte in Weinheim. Warum das so ist, erfahren Sie hier.



