Stefanie Grün treibt die Digitalisierung der Stadt Weinheim voran

Egal ob Meldebescheinigung, Parkausweis oder die Anmeldung für den Fiffi: Viele Angelegenheiten lassen sich im Weinheimer Rathaus bereits per Mausklick erledigen. Andere, wie beispielsweise ein Mängelmelder und digitale Bauanträge, sollen in Kürze folgen. Bei wieder anderen stellt sich die Frage, ob der enorme Aufwand den Nutzen rechtfertigt. „Wir sind einfach ein riesiger Apparat“, erklärt Stefanie Grün. „Um den zu bewegen, braucht es etwas Zeit“, so die Abteilungsleiterin für IT und Digitalisierung.