Süchtig nach Drachentöten

Man sollte alles in Maßen genießen, sogar World of Warcraft! Das ist keine oberlehrerhafte Binsenweisheit von mir. Sondern ein Hinweis, der regelmäßig in World of Warcraft (kurz WoW) selbst eingeblendet wird. Und Junge, Junge, wünschte ich mir, mein zwölfjähriges Ich hätte ihn sich mehr zu Herzen genommen.